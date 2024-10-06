Yabancıların En Çok Aldığı ve Sattığı Hisse Senetleri Belli Oldu

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcı payı, 2013’teki yüzde 66 seviyelerinden oldukça uzak olsa da, Haziran 2023'te görülen dip seviye olan yüzde 27,43'ün üzerine çıkarak yüzde 38 civarında seyrediyor. Ağustos 2024 sonuna göre yaklaşık yüzde 1 gerileyen yabancı payı, genel trendler incelendiğinde hala toparlanma eğiliminde.

Ekonomim'de yer alan habere göre, İş Yatırım tarafından yayımlanan yabancı oranları raporuna göre, bazı hisselerde yabancı payı artış gösterirken, bazı hisselerde ise düşüş trendi devam ediyor. Özellikle Euro Yatırım (EUYO), Gimat Mağazacılık (GMTAS) ve Hitit Bilgisayar (HTTBT) hisselerinde son 10 gündür yabancı oranı artış gösteriyor. Bunun yanı sıra, Ege Profil (EGPRO)'de 9 gündür, DO-CO (DOCO)'da ise 7 gündür yabancı payı yükseliyor.

Diğer yandan, yabancı oranı sürekli düşen hisseler arasında Kerevitaş (KERVT) ve Selçuk Gıda (SELGD) 8 gündür bu trendi sürdürüyor. Ayrıca Batısöke Çimento (BSOKE), ICBC Türkiye Bankası (ICBCT) ve Menderes Tekstil (MNDTR) hisselerinde de 7 gündür yabancı payında düşüş yaşanıyor.

Yabancıların Son 1 Ayda En Çok Aldığı ve Sattığı Hisseler: Son bir ayda yabancı yatırımcıların en çok aldıkları hisselerin başında DCT Trading Dış Ticaret (DCTTR) yer alıyor. En çok satış yaptıkları hisse ise Lydia Yeşil Enerji (LYDYE) oldu.

Yılbaşından Bu Yana Yabancıların Tercihleri: Yılbaşından bu yana yabancı yatırımcılar en çok Margun Enerji (MAGEN), Esenboğa Elektrik (ESEN) ve Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) hisselerini aldı. Öte yandan, en çok satış yapılan hisseler arasında VBT Yazılım (VBTYZ), DO-CO (DOCO) ve Peker GMYO (PEKGY) öne çıkıyor.

Yabancı Payı Yüzde 50'nin Üzerinde Olan Hisseler: Borsa İstanbul’da yabancıların payının yüzde 50’nin üzerinde olduğu bazı hisseler ise dikkat çekiyor. Bu hisseler, yabancı yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor ve yüksek yabancı oranıyla işlem görüyor.

Kaynak: Ekonomim