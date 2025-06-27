Borsa İstanbul'da Temettü Hareketliliği: 7 Şirketten Kar Payı Açıklaması Geldi

Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket temettü kararlarını açıkladı. Bazı şirketler yatırımcısına kar payı dağıtacağını duyururken, bazıları bu yıl temettü vermeyecek.

Borsa İstanbul'da Temettü Hareketliliği: 7 Şirketten Kar Payı Açıklaması Geldi
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Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket, yatırımcıların merakla beklediği temettü kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Temettü emekliliği hedefleyen milyonlarca yatırımcı, şirketlerin kar dağıtımı yapıp yapmayacağına odaklanırken 26 Haziran itibarıyla önemli duyurular geldi.

Yatırımcıların radarına giren bu şirketlerden bazıları hissedarlarına kar payı dağıtma kararı alırken, bazıları ise temettü ödemesi yapmayacaklarını açıkladı.

Borsa İstanbul'da Temettü Hareketliliği: 7 Şirketten Kar Payı Açıklaması Geldi - Resim : 1

İŞTE KARARINI AÇIKLAYAN ŞİRKETLER

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS)
Temettü tutarı (brüt/net): 0,0287735 TL
Dağıtım tarihi: 8 Aralık

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES)
Temettü tutarı (brüt): 0,0882352 TL – (net): 0,0749999 TL
Dağıtım tarihi: 7 Temmuz

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL)
Temettü kararı: Kar dağıtımı yapılmayacak

Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. (ERSU)
Temettü kararı: Kar dağıtımı yapılmayacak

Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO)
Temettü tutarı (brüt/net): 0,0517542 TL
Dağıtım tarihi: 8 Aralık

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri A.Ş. (PNLSN)
Temettü tutarı (brüt): 0,175576 TL – (net): 0,1492396 TL
Dağıtım tarihi: 3 Eylül

Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO)
Temettü kararı: Kar dağıtımı yapılmayacak

Temettü dağıtımı yapan şirketlerin açıklamaları, temettü odaklı yatırım yapan hissedarlar açısından önemli bir gelişme olurken; ödeme tarihleri ve tutarlar da yakından takip ediliyor. Özellikle pasif gelir hedefleyen yatırımcılar için bu tür gelişmeler büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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