Borsa İstanbul'da Taşlar Yerinden Oynayacak! 2 Büyük Şirket Adım Atıyor
Dünya Varlık Yönetim AŞ ve Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, halka arz için hazırlıklarını tamamladı. Her iki şirket de yakın zamanda Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Halka arz süreciyle ilgili talep toplama tarihleri açıklandı.
Kaynak: AA
Dünya Varlık Yönetim AŞ’nin halka arzında talep toplama işlemleri 22-23-24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arzına ilişkin talepler ise 21-22-23 Ocak tarihlerinde alınacak.
HALKA ARZ DETAYLARI NETLEŞTİ
Mopaş Marketçilik’in halka arz sürecinde, şirketin sermayesi 230 milyon TL’den 273 milyon TL’ye artırılarak 43 milyon TL’lik yeni pay oluşturulacak. Ayrıca, şirketin mevcut ortaklarına ait toplam 14 milyon 330 bin TL nominal değerli pay da halka arza dahil edilecek. Halka arz edilecek toplam pay miktarı 57 milyon 330 bin TL olarak belirlendi.
Bir payın nominal değeri 1 TL olup, sabit halka arz fiyatı 35 TL olarak açıklandı. Halka arz işlemi, İnfo Yatırım liderliğindeki konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemleriyle gerçekleştirilecek.
HALKA ARZ GELİR BEKLENTİSİ
Mopaş Marketçilik’in halka arzında, payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da “MOPAS” koduyla işlem görmesi planlanıyor. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 6 milyon 550 bin TL olması hedefleniyor. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 21 olarak öngörülüyor.