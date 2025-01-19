Borsa İstanbul'da Taşlar Yerinden Oynayacak! 2 Büyük Şirket Adım Atıyor

HALKA ARZ DETAYLARI NETLEŞTİ

Mopaş Marketçilik’in halka arz sürecinde, şirketin sermayesi 230 milyon TL’den 273 milyon TL’ye artırılarak 43 milyon TL’lik yeni pay oluşturulacak. Ayrıca, şirketin mevcut ortaklarına ait toplam 14 milyon 330 bin TL nominal değerli pay da halka arza dahil edilecek. Halka arz edilecek toplam pay miktarı 57 milyon 330 bin TL olarak belirlendi.