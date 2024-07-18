Borsa İstanbul'da Tarihi Rekor

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle rekor seviye olan 11.194 puandan başlarken; sonrasında da yükselişini sürdürdü ve tüm zamanların zirvesini 11.252 puana çekti. Endeks, saat 10.37 itibarıyla yüzde 0,59 primle 11.199 puanda bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 0,40 ve yüzde 0,25 yükselişle işlem gördü.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puan direnç, 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Dün yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 azalışla 11.134 puandan tamamladı.