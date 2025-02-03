Borsa İstanbul’da Spor Hisselerinin Kazananı Belli Oldu
Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüpleri, ocak ayında yatırımcılarına kazandırırken, en fazla değer kazanan hisse Fenerbahçe’nin oldu. Sarı-lacivertli kulübün hisseleri yüzde 11,9 artış gösterirken, Trabzonspor yüzde 11, Beşiktaş ise yüzde 9,6 oranında değer kazandı. Galatasaray hisseleri ise yüzde 0,5 düşüşle yatırımcısını üzen tek kulüp oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul’da spor endeksi ocak ayında yüzde 7,6 yükselirken, kulüplerin borsadaki performansında transferler, sponsorluk anlaşmaları ve sportif başarılar etkili oldu.
FENERBAHÇE HİSSELERİ ZİRVEDE
Yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig ve Avrupa'daki iddiasını sürdürürken, transfer hamleleri de hisselerinin değerlenmesine katkı sağladı. Kulüp, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile anlaşmaya vardığını açıklarken, Aston Villa’dan Diego Carlos ile de 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasını 24. sırada tamamlayan Fenerbahçe, üst tura yükselirken, Ziraat Türkiye Kupası’nda da yoluna devam ediyor.
Fenerbahçe’nin 2024 yılı aralık ayında 46,90 lira olan hisse fiyatı, ocak ayında 52,50 liraya yükselerek yüzde 11,9 artış gösterdi. Piyasa değeri ise 13 milyar 125 milyon lira olarak kaydedildi.
TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ’TA ARTIŞ
Trabzonspor’un hisseleri ocak ayında yüzde 11 değer kazandı. Bordo-mavililer, 23 yaşındaki santrfor Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlarken, ligde zirveden uzak kalmasına rağmen Antalyaspor’u 5-0 mağlup ederek moral buldu. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’u 3-0 yenerek gruptaki ilk maçını kazandı.
Trabzonspor’un hisse fiyatı 1 lira seviyesinden 1,11 liraya yükselirken, piyasa değeri 8 milyar 325 milyon lira oldu.
Beşiktaş ise Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün hisseleri yüzde 9,6 oranında değer kazandı.
Beşiktaş’ın 4,70 lira olan hisse fiyatı, ocak ayında 5,15 liraya yükselirken, piyasa değeri 6 milyar 180 milyon lira olarak hesaplandı.
GALATASARAY HİSSELERİ GERİLEDİ
Süper Lig’de lider konumda bulunan Galatasaray, borsa performansında ise yatırımcısını sevindiremedi. Sarı-kırmızılı kulübün hisseleri yüzde 0,5 düşüş gösterdi.
Galatasaray’ın 2024 yılı aralık ayında 2,01 lira olan hisse fiyatı, ocak ayında 2 liraya geriledi. Kulübün piyasa değeri ise 10 milyar 800 milyon lira olarak kaydedildi.
FENERBAHÇE EN DEĞERLİ SPOR KULÜBÜ
Halka açık spor şirketleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli kulüp ocak ayını 13 milyar 125 milyon lira piyasa değeriyle tamamlarken, onu 10 milyar 800 milyon lira ile Galatasaray, 8 milyar 325 milyon lira ile Trabzonspor ve 6 milyar 180 milyon lira ile Beşiktaş takip etti.