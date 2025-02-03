Borsa İstanbul’da Spor Hisselerinin Kazananı Belli Oldu

FENERBAHÇE EN DEĞERLİ SPOR KULÜBÜ

Halka açık spor şirketleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli kulüp ocak ayını 13 milyar 125 milyon lira piyasa değeriyle tamamlarken, onu 10 milyar 800 milyon lira ile Galatasaray, 8 milyar 325 milyon lira ile Trabzonspor ve 6 milyar 180 milyon lira ile Beşiktaş takip etti.