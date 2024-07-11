Borsa İstanbul'da Rekor Kapanış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,62 değer kazancıyla günü 11.024,33 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bu, önceki kapanışa göre 281,03 puanlık bir artışı temsil ediyor. Toplam işlem hacmi ise 103,9 milyar lira olarak kaydedildi.

BANKACILIK HİSSELERİNDE YÜKŞELİŞ

Bankacılık endeksi yüzde 4,58, holding endeksi yüzde 2,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,21 ile spor oldu.

Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi bankacılık hisseleri öncülüğünde 11.024,33 puana çıkarak kapanış rekoru kırdı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterirken, yıllık bazda Haziran 2023'ten bu yana en düşük artışını kaydetti.

ABD'de TÜFE'nin aylık bazda düşmesi ve yıllık bazda artışının yavaşlaması, piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu durum, yatırımcıların hisse senedi alımına yönelmesine neden oldu.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretimi, Çin'de dış ticaret dengesinin öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

YARINA DİKKAT

Ödemeler dengesi verileri yurt içinde, ABD'de ÜFE ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretimi ve Çin'de dış ticaret dengesi takip edilecek.

Kaynak: AA