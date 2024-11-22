Borsa İstanbul'da İşlem Gören Şirket İflasın Eşiğine Geldi: Yatırımcılar Şokta

Ancak şirketin durumundaki iyileşme belirtisi görülmeyince, bu süre 2 ay daha uzatıldı. Öte yandan, şirketin yönetim kurulu başkanı Eda Özhan için yapılan konkordato başvurusu ise mahkeme tarafından reddedildi. Bu karar, Özhan hakkında olası bir icra sürecinin önünü açtı.