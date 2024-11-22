Borsa İstanbul'da İşlem Gören Şirket İflasın Eşiğine Geldi: Yatırımcılar Şokta

Türkiye'de görülen iflas furyasına bir yenisi daha eklendi. 2012 yılından bu yana Borsa İstanbul'da 'MEGAP' adı altında işlem gören Mega Polietilen iflasın eşiğinde...

Kaynak: Sözcü

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Borsa İstanbul'da İşlem Gören Şirket İflasın Eşiğine Geldi: Yatırımcılar Şokta - Resim: 1

Borsa İstanbul'un dikkat çeken şirketlerinden Mega Polietilen'in yaşadığı mali sıkıntılar derinleşiyor. Ağustos ayında konkordato başvurusunda bulunan şirket için mahkeme, 3 aylık geçici mühlet kararı vermişti.

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Borsa İstanbul'da İşlem Gören Şirket İflasın Eşiğine Geldi: Yatırımcılar Şokta - Resim: 2

Ancak şirketin durumundaki iyileşme belirtisi görülmeyince, bu süre 2 ay daha uzatıldı. Öte yandan, şirketin yönetim kurulu başkanı Eda Özhan için yapılan konkordato başvurusu ise mahkeme tarafından reddedildi. Bu karar, Özhan hakkında olası bir icra sürecinin önünü açtı.

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Borsa İstanbul'da İşlem Gören Şirket İflasın Eşiğine Geldi: Yatırımcılar Şokta - Resim: 3

OCAK AYINDA İFLAS KARARI GELEBİLİR

Borsa İstanbul'da 'MEGAP' adı altında işlem gören Mega Polietilen'in mali durumunu değerlendiren konkordato komiser heyeti, 2 aylık geçici mühlet kararının uzatılmasının ardından şirket hakkında yeni bir rapor hazırlayacak. Hazırlanan rapor mahkemeye sunulacak. Ocak ayında yapılacak inceleme sonucunda, şirketin yükümlülüklerini yerine getirip getiremeyeceği belirlenecek. Eğer şirket borçlarını ödeme konusunda yetersiz kalırsa, mahkeme tarafından iflas kararı verilebilir.

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Borsa İstanbul'da İşlem Gören Şirket İflasın Eşiğine Geldi: Yatırımcılar Şokta - Resim: 4

Mega Polietilen'in yaşadığı bu süreç, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ve yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir konu haline geldi. Şirketin geleceğiyle ilgili belirsizlik, piyasalarda bir miktar tedirginliğe neden oluyor.

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