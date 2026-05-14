Borsa İstanbul'da Kritik Gün: Endeks Yükselişle Başladı, Gözler Dev Zirve ve TCMB'de

Dünkü sert düşüşün ardından BIST 100 endeksi yeni güne yüzde 0,09 artışla 14.611,95 puandan başlarken, piyasalar küresel tarafta Trump-Şi zirvesine, yurt içinde ise yoğun veri gündemine odaklandı.

Borsa İstanbul, dalgalı seyrini sürdürüyor. Dünü yüzde 1,23'lük değer kaybıyla 14.598,47 puandan kapatan BIST 100 endeksi, yeni güne hafif toparlanmayla uyandı.

Açılış seansında önceki kapanışa göre 13,48 puan kazanan endeks, bankacılık ve holding hisselerinin öncülüğünde 14.611,95 puana ulaştı.

BANKACILIK ARTIDA, FAKTORİNG ÇAKILDI

Yeni günde lokomotif sektörlerden bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi ise yüzde 0,33 değer kazancıyla piyasayı yukarı taşıdı. Sektörel bazda en güçlü yükseliş yüzde 2,07 ile orman, kağıt ve basım tarafında görülürken, finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 8,93'lük sert bir düşüşle güne negatif ayrışarak başladı.

PIYASALARIN GÖZÜ TRUMP VE Şİ GÖRÜŞMESİNDE

ABD’de beklentileri aşan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine rağmen, teknoloji hisselerinin öncülüğünde küresel risk iştahı korundu.

Yatırımcıların ana odağı, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşecek kritik zirveye çevrildi. İki liderin ticaret savaşları, Tayvan krizi ve Orta Doğu'daki sıcak çatışmaları ele alacağı görüşme, küresel borsaların yönü açısından belirleyici olacak.

YURT İÇİNDE ENFLASYON RAPORU

Yurt içi piyasalarda bugün veri trafiği oldukça yoğun. Yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon raporunu, haftalık para ve banka istatistiklerini ve konut satış verilerini yakın takibe aldı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın daha önce enflasyon ara hedeflerini 2026 yılı için yüzde 16, 2027 yılı için ise yüzde 9 olarak koruduklarını açıklaması, bugünkü enflasyon raporu sunumunun önemini artırdı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde 14.700 ve 14.800 seviyelerinin direnç olası satış baskısında ise 14.500 ve 14.400 puanın güçlü destek konumunda olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA

