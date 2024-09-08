Borsa İstanbul'da Hangi Hisseler Öne Çıkacak? Uzmanlardan Kazandıracak 'Al Tavsiyesi'
Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi, geçen hafta %0,63'lük bir düşüşle 9,771 puanla kapanış yaptı. Hafta içindeki en yüksek 10,159 puana kıyasla yaşanan gerileme %3,82 oldu. Küresel piyasalarda artan resesyon endişeleri ve içeride uygulanan sıkı para politikası, hisse senetleri üzerinde baskı oluşturdu.
Fitch'ten gelen not artışına rağmen, görünümün “durağan” olarak açıklanması analistler tarafından dikkatle değerlendirildi. Ekonomik göstergelerdeki zayıflama işaretleri ve büyüme risklerinin artması, kısa vadede hisse senedi piyasalarını etkiliyor. Analistler, “Ekonomik zayıflama ve büyüme riskleri, hisse senedi piyasalarında baskı oluşturuyor” yorumunda bulundu.
BİST100 endeksinde 9,850-10,000 puan aralığının ilk direnç bölgesi olarak izlenmesi gerektiğini belirten analistler, 9,700 puanın ise ilk destek seviyesi olduğunu ifade etti. Ayrıca, 50 günlük ortalamanın yaklaştığı 10,200 puan seviyesinin ana direnç noktası olarak öne çıktığı vurgulandı.
12 AYLIK HEDEF FİYATLAR
Borsa İstanbul'da işlem gören ve analistlerin en fazla rapor yazdığı hisseler için 12 aylık hedef fiyatlar şu şekilde sıralandı:
- Kardemir D: 40,48 TL (Son Fiyat: 22,48 TL)
- TOFAŞ Oto Fabrikaları: 395,18 TL (Son Fiyat: 221,90 TL)
- Otokar: 753,70 TL (Son Fiyat: 440,00 TL)
- Şok Market: 85,25 TL (Son Fiyat: 53,45 TL)
- Arçelik: 214,12 TL (Son Fiyat: 142,30 TL)
- Aksa Enerji: 60,05 TL (Son Fiyat: 37,60 TL)
- Ülker: 229,77 TL (Son Fiyat: 146,90 TL)
- Türk Hava Yolları: 443,15 TL (Son Fiyat: 293,25 TL)
- Ford Otosan: 1,362,78 TL (Son Fiyat: 926,50 TL)
- Koç Holding: 277,28 TL (Son Fiyat: 184,80 TL)
- Şişecam: 60,66 TL (Son Fiyat: 41,74 TL)
- Sabancı Holding: 134,83 TL (Son Fiyat: 92,60 TL)
- İş Bankası C: 19,44 TL (Son Fiyat: 13,24 TL)
- Mavi Giyim: 147,94 TL (Son Fiyat: 99,90 TL)
- Migros: 687,73 TL (Son Fiyat: 484,75 TL)
- Turkcell: 134,03 TL (Son Fiyat: 96,60 TL)
- Türkiye Sigorta: 17,46 TL (Son Fiyat: 12,87 TL)
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.