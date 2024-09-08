Borsa İstanbul'da Hangi Hisseler Öne Çıkacak? Uzmanlardan Kazandıracak 'Al Tavsiyesi'

BİST100 endeksinde 9,850-10,000 puan aralığının ilk direnç bölgesi olarak izlenmesi gerektiğini belirten analistler, 9,700 puanın ise ilk destek seviyesi olduğunu ifade etti. Ayrıca, 50 günlük ortalamanın yaklaştığı 10,200 puan seviyesinin ana direnç noktası olarak öne çıktığı vurgulandı.