Borsa İstanbul’da Haftanın Kazananları ve Kaybedenleri Açıklandı! İşte En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler
Borsa İstanbul, geçtiğimiz haftayı 10.358,46 puanla tamamlayarak yatırımcısına ortalama %0,80 kazanç sağladı. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle yatırımcılar yönünü yeniden güvenli limanlara çevirirken, özellikle altın fiyatları rekor seviyelere yaklaşarak dikkatleri üzerine çekti. Yerli yatırımcıların ilgi odağı olan altının yanı sıra, Borsa İstanbul’da da bazı hisseler öne çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
BIST 100 endeksi hafta boyunca 9.957,84 ile 10.441,05 puan arasında dalgalanırken, kapanışı 10.358,46 puanla gerçekleştirdi. Endeksin yukarı yönlü hareketine rağmen bazı hisseler haftayı düşüşle kapattı. İşte haftanın en çok değer kazanan ve kaybeden hisseleri:
HAFTANIN KAZANDIRAN HİSSELERİ
Geçtiğimiz hafta yatırımcısına en fazla kazandıran hisseler şu şekilde sıralandı:
MAGEN: %14,79 artışla 37,88 TL
EUPWR: %14,30 artışla 31,66 TL
IHLAS: %13,39 artışla 2,54 TL
RALYH: %12,50 artışla 117,00 TL
IHLGM: %10,70 artışla 2,69 TL
EKGYO: %7,77 artışla 19,15 TL
GESAN: %7,05 artışla 46,48 TL
YKBNK: %6,67 artışla 34,22 TL
HLGYO: %6,67 artışla 3,52 TL
OTKAR: %6,26 artışla 450,00 TL
HAFTANIN KAYBETTİREN HİSSELERİ
Bazı hisseler ise yatırımcısına kaybettirdi. Haftalık bazda en fazla değer kaybeden hisseler şöyle:
ECILC: %11,84 düşüşle 44,74 TL
TTKOM: %6,86 düşüşle 57,00 TL
TCELL: %6,62 düşüşle 92,40 TL
METRO: %6,54 düşüşle 3,00 TL
REEDR: %5,17 düşüşle 8,98 TL
ENKAI: %3,91 düşüşle 65,05 TL
CCOLA: %3,80 düşüşle 50,65 TL
AHGAZ: %3,74 düşüşle 26,80 TL
CEMTS: %3,43 düşüşle 9,85 TL
YATAS: %3,23 düşüşle 27,58 TL
Haftalık veriler, yatırımcıların dikkatini yine hisse bazlı gelişmelere ve sektör dinamiklerine çevirdi. Önümüzdeki haftada ise hem küresel gelişmeler hem de açıklanacak finansal veriler Borsa İstanbul’daki hareketliliği belirleyecek.