Borsa İstanbul’da Haftanın Kazananları ve Kaybedenleri Açıklandı! İşte En Çok Yükselen ve Düşen Hisseler

BIST 100 endeksi hafta boyunca 9.957,84 ile 10.441,05 puan arasında dalgalanırken, kapanışı 10.358,46 puanla gerçekleştirdi. Endeksin yukarı yönlü hareketine rağmen bazı hisseler haftayı düşüşle kapattı. İşte haftanın en çok değer kazanan ve kaybeden hisseleri: