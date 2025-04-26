Borsa İstanbul’da Haftanın En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisseleri Belli Oldu: İşte BİST 100'ün Parlayan Hissesi

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta hareketli bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, 21-25 Nisan haftasında yüzde 1,24 oranında değer kazanarak yatırımcısını sevindirdi. Haftalık bazda yaşanan yükselişte hem yurt içi hem de küresel gelişmelerin etkisi görüldü. ABD-Çin arasındaki gümrük vergisi gerilimi ile İstanbul'da hissedilen depremler ve politik gelişmeler piyasaların seyrini şekillendirdi. Öte yandan, 23 Nisan Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle borsada işlemler durdu.

Sektör bazlı performanslara bakıldığında, bankacılık endeksi haftayı yüzde 2,65, sanayi endeksi ise yüzde 1,63 yükselişle kapattı. Sektörler arasında en dikkat çekici artış, yüzde 20,07 ile finansal kiralama ve faktoring alanında yaşandı. Buna karşılık, sigorta sektörü yüzde 3,12 kayıpla haftanın en fazla düşen sektörü oldu.

BORSA İSTANBUL'DA HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

Borusan Yatırım (BRYAT): %21,00 artış

Tofaş (TOASO): %15,07 artış

Galatasaray (GSRAY): %13,37 artış

BORSA İSTANBUL'DA HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ

Grainturk Holding (GRTHO): %17,99 düşüş

Mia Teknoloji (MIATK): %11,24 düşüş

Enerya Enerji (ENERY): %9,63 düşüş

Borsa İstanbul'da haftalık işlem hacmi, resmi tatilin de etkisiyle 375 milyar 968 milyon TL’ye geriledi. Haftanın en yüksek işlem hacmine sahip hissesi, 24 milyar 839 milyon TL ile Akbank (AKBNK) oldu. Onu, 23 milyar 597 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ve 23 milyar 587 milyon TL ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK) takip etti.

PİYASA DEĞERİ LİDERLERİ

BIST 100'de toplam piyasa değeri geçtiğimiz haftaya göre sınırlı bir artışla 8 trilyon 575 milyar TL’ye çıktı.

Aselsan (ASELS), 616 milyar 968 milyon TL piyasa değeriyle zirvede yer aldı.

Türk Hava Yolları (THYAO), 438 milyar 495 milyon TL ile ikinci sırada.

Garanti BBVA (GARAN) ise 430 milyar 920 milyon TL'lik piyasa değeriyle üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi