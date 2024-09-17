Borsa İstanbul'da Gong Durukan Şekerleme İçin Çaldı
Durukan Şekerleme, halka arz sürecini tamamlayarak Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başladı. Şirket, "DURKN" koduyla işlem görmeye başlamasının ardından Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle yeni bir döneme adım attı.
Kaynak: AA
Gong töreninde konuşan Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı, şirketin halka arzıyla birlikte daha şeffaf ve kurumsal bir yapıya kavuşacaklarını belirtti. Başkan, Durukan Şekerleme'yi her geçen gün daha da ileri taşıma hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayarak, "Yeni ortaklarımızla büyüyeceğimize ve yeni başarılara imza atacağımıza olan inancımız tam" dedi. Ayrıca, şirketin üçüncü kuşak temsilcilerinin yönetimde aktif olduğu bu dönemde halka arzın, yeni bir rota çizeceğine inandığını ifade etti.
Başkan, halka arzın ardından yatırımcılarına duydukları güvenin tam olduğunu belirterek, "Yatırımlarını korumak ve büyütmek için çalışacağız. Bu süreçte en büyük destekçimiz, Durukan Şekerleme'nin nesiller boyu oluşturduğu kurum kültürü olacak" dedi.
Şirket ortağı Uğur Durukan ise sermaye piyasalarına adım atmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, "Bu adım, şirketimiz için yeni bir deneyim, yeni ortaklar ve daha büyük sorumluluklar anlamına geliyor" dedi. Halka arzın, sektörlerinde daha fazla pay almalarını sağlayacağını vurgulayan Durukan, ortaklarına katma değer yaratma hedefinde olduklarını belirtti.
Durukan, halka arzdan elde edilecek kaynağın, şirketin yenilikçi ve katma değerli ürünlerle büyüme hedeflerine katkı sağlayacağını ifade etti. Şirketin, sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen bir yapı ile yoluna devam edeceğini ve yatırımcılarının desteğiyle bu hedeflere daha hızlı ulaşacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.