Borsa İstanbul'da Gong Durukan Şekerleme İçin Çaldı

Gong töreninde konuşan Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı, şirketin halka arzıyla birlikte daha şeffaf ve kurumsal bir yapıya kavuşacaklarını belirtti. Başkan, Durukan Şekerleme'yi her geçen gün daha da ileri taşıma hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayarak, "Yeni ortaklarımızla büyüyeceğimize ve yeni başarılara imza atacağımıza olan inancımız tam" dedi. Ayrıca, şirketin üçüncü kuşak temsilcilerinin yönetimde aktif olduğu bu dönemde halka arzın, yeni bir rota çizeceğine inandığını ifade etti.