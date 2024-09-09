Borsa İstanbul'da En Çok Para Kazandıran Hisseler Belli Oldu
Yatırımcılar, Borsa İstanbul'da hareketli bir hafta geçirirken, kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu. 2-6 Eylül 2024 işlem haftasında BIST 100 endeksi yüzde 0,63'lük bir düşüşle 9.771,16 puan seviyesinden kapandı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.768,60 puanı görürken, en yüksek 10.159,21 puana kadar çıktı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Bu dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 1,16 artışla 11.098,73 puana yükselirken, Hizmetler Endeksi yüzde 0,41 düşüşle 9.607,60 puana geriledi. Sanayi Endeksi yüzde 0,95 azalarak 13.182,19 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,70 düşüşle 12.957,42 puana indi.
Kaynak: Gerçek Gündem