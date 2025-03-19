Borsa İstanbul'da Devre Kesici Ne Demek? Devre Kesici Neden Uygulanır?

DEVRE KESİCİ NEDİR?

Borsada "devre kesici" (circuit breaker), piyasa fiyatlarındaki ani dalgalanmaları kontrol altına almak için kullanılan bir mekanizmadır. Belirli bir fiyat değişimi veya endeks düşüşü yaşandığında devreye girerek işlemleri geçici olarak durdurur. Bu sistem, panik satışlarını önlemek ve yatırımcılara durumu değerlendirme fırsatı sunmak amacıyla uygulanır.

Örneğin, bir hisse senedi veya endeks belirli bir oranda (genellikle %5 veya daha fazla) değer kaybettiğinde, devre kesici çalışır ve işlemler belirlenen süre boyunca askıya alınır. Bu süre boyunca yatırımcılar piyasa koşullarını analiz edebilir ve aşırı tepki vermekten kaçınabilir.