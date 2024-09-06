Borsa İstanbul'da Dev Hisse Satışı: Tam 17 Milyon Lot Satıldı
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla sermaye ortakları tarafından gerçekleştirilen büyük çaplı pay satışlarına dair önemli bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
Yapılan açıklamada, Ahmet Kamil Erciyas'a ait 5 milyon TL nominal değerli payların ve Kamil Emre Erciyas'ın elinde bulunan 4.5 milyon TL nominal değerli payların, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla bir Pay Satış Bilgi Formu hazırlandığı ifade edildi. Bu formun onaylanması için 5 Eylül 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuruda bulunulduğu belirtildi. Hisselerin borsada ya da borsa dışında değerlendirilmesi ve bu işlemler yoluyla ek finansman yaratılması hedefleniyor.
Erciyas Çelik Boru'daki satış süreci sadece bireysel ortaklarla sınırlı kalmadı. Şirketin ana sermayedarı olan Erciyas Holding A.Ş. de sahip olduğu 5.261.012 TL nominal değerli payları, borsada işlem gören statüye dönüştürmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu. Bu payların da stratejik opsiyonlarla borsa içinde ya da dışında değerlendirileceği bildirildi. Şirketin toplamda 17 milyon lot satış gerçekleştirdiği ve bu sürecin sermaye piyasalarındaki stratejik hamlelerinin bir parçası olduğu kaydedildi.
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.'nin pay satışları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Büyük payların piyasada değerlendirilmesi, hem şirketin likiditesini artırma hem de yeni yatırım stratejilerine olanak sağlama açısından önem taşıyor. Pay satışlarının SPK onayı sonrasında piyasada yaratacağı etki, finans çevrelerinde merakla bekleniyor.
Erciyas Çelik Boru’nun bu adımı, Borsa İstanbul'da işlem gören büyük şirketlerin pay satış stratejileri açısından örnek teşkil edebilecek nitelikte. Hem bireysel hem de holding bazında yapılan bu satışların, sermaye piyasalarında önemli bir hareketlilik yaratması bekleniyor.
Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yapılan Açıklama:
Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin ''Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü'' başlıklı 27.maddesi kapsamında,
Şirketimiz ortaklarından Ahmet Kamil ERCİYAS tarafından Şirketimiz çıkarılmış sermayesinde sahibi olduğu 5.000.000 -TL nominal değerli payların ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Emre ERCİYAS tarafından ise Şirketimiz çıkarılmış sermayesinde sahibi olduğu 4.500.000 - TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve ek finansman kaynağı yaratabilecek şekilde alternatif stratejik opsiyonlar yoluyla borsa dışında ve/veya borsada değerlendirilmesi amacıyla Pay Satış Bilgi Formu hazırlandığı ve söz konusu Pay Satış Bİlgi Formu'nun onaylanması talebiyle 05.09.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu Şirketimize bildirilmiştir.
Şirketimiz ortaklarından Erciyas Holding A.Ş. tarafından ise; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinde sahibi olduğu 5.261.012- TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi talep edilenler dahil 7.124.232- TL nominal değerli payların ek finansman kaynağı yaratabilecek şekilde alternatif stratejik opsiyonlar yoluyla borsa dışında ve/veya borsada değerlendirilmesi amacıyla Pay Satış Bilgi Formu hazırlandığı ve söz konusu Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 05.09.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu Şirketimize bildirilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.