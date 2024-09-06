Borsa İstanbul'da Dev Hisse Satışı: Tam 17 Milyon Lot Satıldı

Erciyas Çelik Boru'daki satış süreci sadece bireysel ortaklarla sınırlı kalmadı. Şirketin ana sermayedarı olan Erciyas Holding A.Ş. de sahip olduğu 5.261.012 TL nominal değerli payları, borsada işlem gören statüye dönüştürmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu. Bu payların da stratejik opsiyonlarla borsa içinde ya da dışında değerlendirileceği bildirildi. Şirketin toplamda 17 milyon lot satış gerçekleştirdiği ve bu sürecin sermaye piyasalarındaki stratejik hamlelerinin bir parçası olduğu kaydedildi.