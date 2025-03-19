Borsa İstanbul'da Büyük Düşüşün Nedeni Belli Oldu! Ekrem İmamoğlu Deprem Etkisi Yarattı! Neden Üst Üste Devre Kesildi?
Ekrem İmamoğlu’na karşı yapılan operasyon sonrası, Borsa İstanbul bugün işlem gününe sert bir düşüşle başlangıç yaptı. Peki Borsa neden düşmeye başladı? Borsa İstanbul’da neden üst üste devre kesildi? Borsa’da devre kesilmesi ne demek? İşte 19 Mart 2025 Borsa İstanbul’da son durum…
Kaynak: Haber Merkezi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu beraberinde 100 isme daha gözaltı kararı verildi. Borsa İstanbul’da haftanın üçüncü işlem gününe sert düşüşle başlandı. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 6,87 kayıpla 10.060,48 puana kadar gerilerken, bankacılık ve holding hisselerindeki sert satışlar dikkat çekti.
Borsa İstanbul’da bugün BIST 100 endeksinde yaşanan kayıpların ardından Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye alındı ve işlemler geçici olarak durduruldu.
Borsa neden düşüyor? Küresel piyasalardaki belirsizlikler mi etkili? İşte 19 Mart 2025 Borsa İstanbul’da son durum…
BORSA’DA KAYIPLAR YÜZDE 7’Yİ AŞTI
Borsa İstanbul’da açılış itibarıyla tüm sektörler negatif seyrederken, iletişim sektörü yüzde 7,56 ile en fazla değer kaybeden endeks oldu. Bankacılık endeksi yüzde 7,02, holding endeksi ise yüzde 6,69 düşüş yaşadı.
Dünkü işlemlerde de satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,55 kayıpla 10.802,23 puandan tamamlamıştı.
BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?
Borsa İstanbul’da güne sert kayıplarla başlanırken, piyasalardaki dalgalanmanın en önemli sebeplerinden biri olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararları oldu.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturmanın “suç örgütü kurma ve yönetme”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” gibi çeşitli suçlamalar kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Operasyonun, kamuoyuna yansıyan para sayma görüntüleri ve MASAK raporlarına dayanarak gerçekleştirildiği ifade edildi.
Uzmanlar tarafından, Borsa’daki sert satışlar devam ederken bu gelişmelerin piyasalarda belirsizliği artırdığı ve yatırımcı güvenini sarstığı belirtiliyor.
Öte yandan, İstanbul Üniversitesi’nin dün aldığı karar doğrultusunda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edildiği duyurulmuştu. Bu kararın siyasi ve hukuki yankıları sürerken, piyasalar üzerindeki etkileri de dikkatle takip ediliyor.
DÖVİZ VE ALTINDA SERT YÜKSELİŞ! DOLAR VE GRAM ALTIN REKOR KIRDI
Piyasalar, yaşanan gelişmelere sert tepki verirken, döviz kuru ve altın fiyatlarında tarihi zirveler görüldü.
Dolar/TL gün içinde yüzde 11’i aşan yükselişle 41 TL seviyesini geçti.
Avro/TL ise 44 TL’yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Gram altın, ilk kez 4.000 TL seviyesinin üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı.
Ons altın ise uluslararası piyasalarda 3.037 dolardan işlem görüyor.
BORSA İSTANBUL’UN RESMİ SİTESİNE ERİŞİM SORUNU
Borsa İstanbul’daki dalgalanmalar sırasında resmi internet sitesine erişimde de aksaklık yaşandı. Kullanıcılar, siteye giriş yapmaya çalıştıklarında "The service is unavailable" uyarısıyla karşılaştı.