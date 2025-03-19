Borsa İstanbul'da Büyük Düşüşün Nedeni Belli Oldu! Ekrem İmamoğlu Deprem Etkisi Yarattı! Neden Üst Üste Devre Kesildi?

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul’da güne sert kayıplarla başlanırken, piyasalardaki dalgalanmanın en önemli sebeplerinden biri olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararları oldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturmanın “suç örgütü kurma ve yönetme”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” gibi çeşitli suçlamalar kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Operasyonun, kamuoyuna yansıyan para sayma görüntüleri ve MASAK raporlarına dayanarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Uzmanlar tarafından, Borsa’daki sert satışlar devam ederken bu gelişmelerin piyasalarda belirsizliği artırdığı ve yatırımcı güvenini sarstığı belirtiliyor.

Öte yandan, İstanbul Üniversitesi’nin dün aldığı karar doğrultusunda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edildiği duyurulmuştu. Bu kararın siyasi ve hukuki yankıları sürerken, piyasalar üzerindeki etkileri de dikkatle takip ediliyor.