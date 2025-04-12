Borsa İstanbul'da Bu Hisseleri Alan Yaşadı! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Hisseleri
BIST 100 endeksi, 7-11 Nisan haftasını sakin bir seyirle tamamlarken, yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul’da geçen hafta yatırımcılar hem yurt içi siyasi gelişmeler hem de yurt dışındaki ekonomik haber akışını yakından takip etti. Özellikle ABD eski Başkanı Donald Trump’ın olası gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamaları, piyasaların yönünü etkileyen başlıca unsurlardan biri oldu.
BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,01’lik sınırlı bir yükselişle 9.380,95 puandan tamamlarken, bazı sektörlerde kayıplar yaşandı. Bankacılık endeksi haftalık bazda yüzde 3,11 oranında gerilerken, sanayi endeksinde de yüzde 0,19’luk düşüş görüldü.
ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI, SPOR GERİLEDİ
Sektörel bazda değerlendirildiğinde, geçen haftanın en çok kazandıran endeksi yüzde 5,60 ile elektrik oldu. Buna karşılık spor endeksi ise yüzde 4,62’lik değer kaybıyla haftanın en çok gerileyen sektörü olarak öne çıktı.
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ
BIST 100 endeksine dahil şirketler arasında geçen hafta en çok yükselen hisse, yüzde 23,34’lük artışla Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) oldu. Onu yüzde 15,50 ile Batısöke Çimento (BSOKE) ve yüzde 14,37 ile Oba Makarnacılık (OBAMS) takip etti.
HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELERİ
Öte yandan, haftalık bazda en fazla düşüş yaşayan hisse senedi ise yüzde 12,31 oranında gerileyen Türk Traktör (TTRAK) oldu. Anadolu Sigorta (ANSGR) yüzde 7,61, Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) ise yüzde 7,57 oranında kayıpla onu izledi.
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
7-11 Nisan haftasında BIST 100’de işlem hacmi toplam 503 milyar 212 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. İşlem hacmi açısından listenin başında Türk Hava Yolları (THYAO) yer aldı. Şirket hisselerinde toplam 50 milyar 473 milyon TL'lik işlem yapıldı. Onu, Akbank (AKBNK) 33 milyar 91 milyon TL ve Yapı Kredi (YKBNK) 29 milyar 277 milyon TL ile izledi.