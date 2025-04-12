Borsa İstanbul'da Bu Hisseleri Alan Yaşadı! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Hisseleri

Borsa İstanbul’da geçen hafta yatırımcılar hem yurt içi siyasi gelişmeler hem de yurt dışındaki ekonomik haber akışını yakından takip etti. Özellikle ABD eski Başkanı Donald Trump’ın olası gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamaları, piyasaların yönünü etkileyen başlıca unsurlardan biri oldu.

BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,01’lik sınırlı bir yükselişle 9.380,95 puandan tamamlarken, bazı sektörlerde kayıplar yaşandı. Bankacılık endeksi haftalık bazda yüzde 3,11 oranında gerilerken, sanayi endeksinde de yüzde 0,19’luk düşüş görüldü.