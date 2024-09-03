Borsa İstanbul'da Bu Hisselere Yatırım Yapanlar Yaşadı: Bir Gecede Zengin Oldular
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yatırımcılarına önemli kazançlar sağladı. Günü yüzde 2,82 artışla 10.110,18 puandan kapatan endeks, yatırımcılarını sevindirdi. BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 276,96 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 87,6 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 4,65, holding endeksi ise yüzde 2,84 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık sektörü olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,85 düşüşle spor sektörü oldu.
Gün içinde 9.879,82 ile 10.116,31 puan aralığında dalgalanan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışına göre yüzde 2,82’lik artışla 10.110,18 puandan tamamladı. Sanayi endeksi yüzde 1,80, mali endeks yüzde 3,43, hizmetler endeksi yüzde 2,48 ve teknoloji endeksi yüzde 1,97 oranında yükseldi. BIST 30 endeksi ise bir önceki kapanışına göre 315,41 puan artarak 11.158,27 puandan işlem gördü.
BIST 100 endeksine dahil olan 90 hisse senedi değer kazanırken, 9 hisse senedi değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Garanti BBVA, Tüpraş ve Yapı Kredi Bankası yer aldı.
ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2 bin 501 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 azalarak 2 milyon 796 bin 500 liraya düştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan efektif kur bilgilerine göre, doların alış kuru 33,8959 lira, satış kuru ise 34,0317 lira olarak belirlendi. Önceki kapanışta ise doların alış kuru 33,8995 lira, satış kuru ise 34,0353 lira idi.
PİYASALARDA SON DURUM
Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1070, sterlin/dolar paritesi 1,3150 ve dolar/yen paritesi 147,00 seviyelerinde işlem görüyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,9 dolar seviyesinde yatay seyir izliyor.
Analistler, küresel piyasalarda ABD'deki istihdam raporu başta olmak üzere yoğun bir makroekonomik veri akışının takip edileceği bir haftaya temkinli bir başlangıç yapıldığını belirtti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını bu aydan itibaren kademeli olarak gevşetmesi beklenirken, yıl sonuna kadar atılacak adımların belirsizliği korunuyor.
Yarın yurt içinde enflasyon verileri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak olan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamaları verilerinin piyasaların odağında olacağı ifade ediliyor. Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.200 ve 10.300 puan seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puan seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını belirtti.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2,64 artacağını öngörüyor. Ekonomistlerin beklentilerine göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun ağustos ayında yüzde 52,20’ye gerilemesi bekleniyor. Ayrıca, ekonomistlerin 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi ağustos ayında yüzde 42,84 olarak kaydedildi.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.