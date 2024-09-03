Borsa İstanbul'da Bu Hisselere Yatırım Yapanlar Yaşadı: Bir Gecede Zengin Oldular

Bankacılık endeksi yüzde 4,65, holding endeksi ise yüzde 2,84 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık sektörü olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,85 düşüşle spor sektörü oldu.

Gün içinde 9.879,82 ile 10.116,31 puan aralığında dalgalanan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışına göre yüzde 2,82’lik artışla 10.110,18 puandan tamamladı. Sanayi endeksi yüzde 1,80, mali endeks yüzde 3,43, hizmetler endeksi yüzde 2,48 ve teknoloji endeksi yüzde 1,97 oranında yükseldi. BIST 30 endeksi ise bir önceki kapanışına göre 315,41 puan artarak 11.158,27 puandan işlem gördü.

BIST 100 endeksine dahil olan 90 hisse senedi değer kazanırken, 9 hisse senedi değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Garanti BBVA, Tüpraş ve Yapı Kredi Bankası yer aldı.