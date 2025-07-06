Borsa İstanbul’da 4 Şirketten Temettü Kararı: Enerji Şirketinden Sürpriz Adım

MOPAŞ MARKETÇİLİK DE TEMETTÜ DAĞITMAYACAK

Gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise tıpkı CW Enerji ve Derlüks gibi 2025 yılı için temettü ödemesi yapmayacağını duyurdu. Şirket, herhangi bir bedelsiz hisse artırımı da gerçekleştirmeyecek.