Borsa İstanbul’da 4 Şirketten Temettü Kararı: Enerji Şirketinden Sürpriz Adım
Borsa İstanbul’da işlem gören 4 şirket, yatırımcıların merakla beklediği temettü kararlarını açıkladı. Kar payı dağıtıp dağıtmayacakları netleşen şirketler arasında enerji sektöründen gelen sürpriz karar dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş., 2025 yılına ilişkin temettü dağıtmayacağını duyurdu. Ancak şirket, kar payı karşılığında yatırımcısına %7,829 oranında bedelsiz hisse senedi verecek. Bu yöntemle yatırımcının elindeki hisse adedi artarken nakit temettü ödemesi yapılmayacak.
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG DE TEMETTÜ DAĞITMAYACAK
Derlüks Yatırım Holding A.Ş. de bu yıl yatırımcılarına kar payı dağıtmama kararı aldı. Şirket, herhangi bir bedelli ya da bedelsiz alternatif sunmadan temettü ödemesi yapmayacağını açıkladı.
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG NAKİT TEMETTÜ ÖDEYECEK
Global Yatırım Holding A.Ş., yatırımcılarına hisse başına brüt 0,0641025 TL, net 0,0544871 TL temettü ödemesi yapacak. Ödemenin 30 Eylül 2025 tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu karar, yıl içinde sınırlı sayıda şirketin nakit temettü açıklaması yaptığı dönemde dikkat çekici bulundu.
MOPAŞ MARKETÇİLİK DE TEMETTÜ DAĞITMAYACAK
Gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise tıpkı CW Enerji ve Derlüks gibi 2025 yılı için temettü ödemesi yapmayacağını duyurdu. Şirket, herhangi bir bedelsiz hisse artırımı da gerçekleştirmeyecek.
YATIRIMCILAR TEMETTÜ STRATEJİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRİYOR
Borsa İstanbul’da yıl boyunca birçok büyük şirketin temettü ödemeleri sürerken, bazı şirketlerin bu yönde adım atmaması yatırımcılar tarafından farklı şekillerde değerlendiriliyor. Özellikle CW Enerji gibi şirketlerin bedelsiz sermaye artırımı yolunu tercih etmesi, uzun vadeli yatırımcılar açısından alternatif bir getiri yöntemi olarak öne çıkıyor.