Borsa İstanbul’a Vergi Geliyor Mu? Bakan Şimşek En Net Yanıtı Verdi: Vergiye artış da indirim de yok...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni vergiler, OVP, harcama disiplini gibi gündemde olan konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomi Gazetesi’ne konuşan Bakan Şimşek, “Ekim ayında Meclise sunulması beklenen ekonomi paketinde hangi düzenlemeler yer alacak? Borsa ve kripto varlıklarda nasıl bir vergilendirilme öngörülüyor? Borsada işlem vergisi mi kazanç üzerinden vergilendirme mi yapılacak?” sorusuna çok net bir yanıt verdi.

VERGİ İNDİRME DE YOK ARTIRMA DA

“Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın da bir değerlendirmesi oldu malumunuz. Borsa ve kripto varlıkların vergilendirilmesi hususu gündemimizden çıktı” ifadelerini kullanan Bakan Şimşek, “Yeni yasama döneminde genel vergi oranlarını artırmaya ya da indirmeye dönük bir vergi paketimiz olmayacak” açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek açıklamasının devamında, “OVP’de ifade ettiğimiz gibi vergi istisna ve indirimlerini etkinlik ve verimlilik perspektifiyle gözden geçirmeye devam edeceğiz. Vergi politikası yaklaşımımız: Vergide adaletin güçlendirilmesi, Vergi tabanının genişletilmesi, Vergide gönüllü uyum ve öngörülebilirliğin artırılması, Vergi harcamalarının etkinlik kriteri çerçevesinde analiz edilerek azaltılması, Mali disipline bağlı kalıp; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı artıracak düzenlemeler olacak” dedi.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi