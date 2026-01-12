Borsa İstanbul Rekor Üstüne Rekor Kırdı! Bist 100 Haftaya Zirvede Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yeni haftanın ilk işlem gününe rekorla giriş yaptı. Cuma gününü yüzde 0,93 yükselişle 12.200,95 puandan tamamlayan endeks, böylece tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirmişti. Bugünkü açılışta ise BIST 100, önceki kapanışa göre 67,03 puan artarak yüzde 0,55 primle 12.267,98 puana yükseldi ve yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi ise yüzde 0,13 değer kazandı. Sektörler arasında en güçlü yükseliş yüzde 1,58 ile madencilik hisselerinde görülürken, menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi yüzde 0,59 ile günün tek düşen sektörü oldu.

Küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif hava sürerken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin tartışmalar ve jeopolitik gelişmeler risk unsuru olarak öne çıkıyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Fed binalarının yenilenmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kendisine yönelik cezai suçlama tehdidi bulunduğunu açıklayarak, bu durumun para politikası kararlarının siyasi baskıdan bağımsız şekilde alınmasıyla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Öte yandan İran’daki protestolar, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri hamleleri, Çin ile Japonya arasındaki diplomatik gerilim ve ABD’nin Grönland’a ilişkin açıklamaları küresel risk algısını canlı tutuyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya’nın cari denge verileri ile Fed’e ilişkin gelişmelerin izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.400 puan seviyeleri direnç, 12.100 ve 12.000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.

