Borsa İstanbul Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

Borsa İstanbul günün ilk yarısında yatay seyretti. BIST100 endeksi yüzde 0,03 değer kaybederek 9.897,64'e düştü.

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Borsa İstanbul Günün İlk Yarısında Yatay Seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybederek 9.897,64 puana indi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,62 puan azalışla 9.897,64 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 34,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,79 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,50 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,25 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,15 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Halihazırda para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puan daha faiz indirimi yapacağının fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu fiyatlamalarda da verileri takiben oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.600 puanın destek, 10.000 ve 10.150 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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