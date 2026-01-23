Borsa İstanbul Güne Rekorla Başladı! BIST 100 Tarihi Zirvede

BIST 100 endeksi yeni güne rekorla başlarken, küresel risk iştahındaki toparlanma ve güçlü ABD verileri alımları destekledi; yatırımcıların gözü bugün Fitch ve Moody’s’in Türkiye değerlendirmelerine çevrildi.

Borsa İstanbul’da haftanın yeni işlem gününe alıcılı bir seyirle girildi. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,57 prim yaparak 12.924,20 puana yükseldi ve güne tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı. Önceki işlem gününde de yükseliş eğilimini sürdüren endeks, yüzde 0,97’lik artışla 12.851,49 puandan kapanarak rekor tazelemişti.

BANKACILIK VE HOLDİNG HİSSELERİ POZİTİF

Günün ilk işlemlerinde bankacılık endeksi yüzde 0,49 oranında değer kazanırken, holding endeksindeki yükseliş yüzde 0,10 ile daha sınırlı kaldı. Sektör bazında bakıldığında alımların geneline yayıldığı görülürken, madencilik endeksi yüzde 1,15 ile en fazla yükselen sektör oldu. Menkul kıymet yatırım ortaklığı ise yüzde 0,60’lık düşüşle en zayıf performansı sergileyen sektör olarak öne çıktı.

KÜRESEL PİYASALARDA OLUMLU HAVA

Uluslararası piyasalarda jeopolitik risklerin bir miktar azalması ve ABD ekonomisinin güçlü seyrini koruduğuna işaret eden veriler, risk iştahını desteklemeyi sürdürüyor. ABD’de beklentilerin üzerinde gelen büyüme rakamları, ekonomik aktivitenin dayanıklılığına yönelik güveni artırırken, istihdam piyasasına ilişkin endişelerin de sınırlı kalmasına katkı sağladı. Bu görünüm, Borsa İstanbul’da da alımların güçlenmesinde etkili oluyor.

FITCH VE MOODY’S’İN AÇIKLAMALARI BEKLENİYOR

Piyasalar bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody’s’in Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerine odaklanmış durumda. Analistler, yapılacak açıklamaların özellikle bankacılık ve finans hisselerinde oynaklığı artırabileceğine dikkat çekiyor.

VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve finansal hesaplar raporu izlenecek. Yurt dışında ise başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede açıklanacak imalat ve hizmet PMI verileri piyasaların yönü açısından belirleyici olacak. Teknik görünümde BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puan seviyeleri direnç, 12.700 ve 12.600 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Borsa İstanbul
