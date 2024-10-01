Borsa İstanbul BIST 100 Endeksinde Sert Satış… Borsa Yatırımcıları Dikkat! Yüzde 3’ün Üzerine Çıktı

Borsa İstanbul, geçtiğimiz 3 ayı negatif tarafta tamamlarken, yeni ayın ve son çeyreğin ilk gününde de sert satışlarla karşılaştı. BIST 100 endeksinde düşüş, gün içinde yüzde 3'ün üzerine çıkarken; bankacılık endeksinde kayıp yüzde 5'e yaklaştı. Sert satışta, Beyaz Saray'da bir üst düzey bir yetkilinin İran'ın İsrail'e füze saldırısı yapmaya hazırlandığını belirmesi etkili oldu. Öte yandan altın ve petrol fiyatlarında hızlı yükselişler gözlendi.

BORSA İSTANBUL’DA DÜŞÜŞ YÜZDE 3,5 OLDU

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, sonrasında negatif tarafa geçerken; kapanış saatine doğru sert kayıplar verdi. Endeks, saat 17.11 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3,53 oranında azalışla 9319 puana geriledi.

Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 5'e yaklaşırken; şu dakikalarda yüzde 4,69 düşüşle 13.778 puanda bulundu.