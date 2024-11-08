Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Gaza Bastı! Kritik Eşik Yeniden Aşıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon raporu sunumu sonrasında bankalarda alımlar hızlandı. Bankacılık endeksinde günlük prim yüzde 6'ya ulaştı. BIST 100 endeksinde günlük yükseliş de yüzde 2'ye ulaştı. Borsada böylelikle Ekim ayından bu yana ilk kez 9000 puan aşıldı.

Piyasa analistleri TCMB Başkanı Karahan'ın mesajlarının Aralık ayına ilişkin faiz indirimi ihtimalinin güçlendiği şeklinde yorumlandığını belirtti. Bloomberg'e konuşan Strateji Portföy Genel Müdürü Burak İhsan Çetinçeker, “Borsa, TCMB Başkanı'nın açıklamalarını Aralık ya da Ocak ayında başlayacak faiz indirim döngüsünün üstü kapalı bir sinyali olarak algılıyor gibi görünüyor” dedi.

MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ ENFLASYON TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sıkı para politikasının fiyat istikrarı sağlanana kadar süreceğine işaret ederek, 2024 ve 2025 yıl sonu tüketici enflasyonu tahminlerini yükseltti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, bugün Ankara’da gerçekleştirilen enflasyon raporu sunumunda, 2024 sonu enflasyon tahmininin yüzde 38 seviyesinden yüzde 44’e, 2025 yıl sonu tahmininin de yüzde 14’ten yüzde 21’e yükseltildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre 2024 yıl sonu gıda enflasyonu varsayımı yüzde 35,5’ten yüzde 41,8’e çıkarıldı. Konuşmasında enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin kademeli şekilde devam ettiğini belirten TCMB Başkanı, “Sanayi tarafında firmaların fiyatlama davranışında net bir iyileşme görüyoruz” diye konuştu.