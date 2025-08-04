Borsa İlk Yarıda Yükselişe Geçti

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk yarısında yukarı yönlü bir seyir izleyerek saat 13.00 itibarıyla yüzde 1,12 artışla 10.867,24 puana ulaştı.

Borsa İlk Yarıda Yükselişe Geçti
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Endeks, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 120,26 puan değer kazanırken, toplam işlem hacmi 61,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektörel bazda incelendiğinde, bankacılık endeksi yüzde 2,33, holding endeksi ise yüzde 1,05 oranında prim yaptı.

Sektör endeksleri arasında en güçlü performansı yüzde 3,95 yükselen finansal kiralama ve faktoring sektörü gösterirken, en fazla kayıp yüzde 1,67 ile sigorta sektöründe yaşandı.

Piyasalardaki olumlu seyirde, açıklanan temmuz ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması etkili oldu. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,06; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,73 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise TÜFE yüzde 33,52, Yİ-ÜFE yüzde 24,19 seviyelerinde gerçekleşti.

Uzmanlar, günün geri kalanında yurtiçinde önemli bir veri akışı beklenmediğini, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak fabrika siparişleri ile dayanıklı mal verilerinin izleneceğini ifade ediyor. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.700 ve 10.600 seviyeleri ise destek noktaları olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

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