Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 59,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 119,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi ise yüzde 0,56 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,12 ile inşaat, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret tutumu fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürse de geçen hafta yaşanan satış baskısı sonrası toparlanmalar devam ediyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ile Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararları ve Avro Bölgesinde enflasyon verilerinin piyasaların odağında bulunacağını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yarınki toplantıda sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indiriminin ise haziran ayında yapılacağı öngörülüyor. BoJ'un da politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA