Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybederek 10.802,23 puandan tamamladı.

Son Güncelleme:
Borsa Günü Düşüşle Tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 59,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 119,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi ise yüzde 0,56 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,12 ile inşaat, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret tutumu fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürse de geçen hafta yaşanan satış baskısı sonrası toparlanmalar devam ediyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ile Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararları ve Avro Bölgesinde enflasyon verilerinin piyasaların odağında bulunacağını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yarınki toplantıda sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indiriminin ise haziran ayında yapılacağı öngörülüyor. BoJ'un da politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

CHP'de Acil 'Diploma' ZirvesiCHP'de Acil 'Diploma' ZirvesiGüncel

1907 ÜNİFEB'den Geleneksel Çanakkale Şehitlik Ziyareti1907 ÜNİFEB'den Geleneksel Çanakkale Şehitlik ZiyaretiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Borsa
Son Güncelleme:
New York Borsası Güne Düşüşle Başladı New York Borsası Güne Düşüşle Başladı
2025 Verileri Yayımlandı: O İlde Araç Sayısı Rekora Koştu 2025 Verileri Yayımlandı: O İlde Araç Sayısı Rekora Koştu
Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı, Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı
Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı
Hyundai, Fiat Egea’ya Bayrak Açtı: Fiyatı 400 Bin Lira Aşağı Çekti! Tam Dolu Paket… Hyundai, Fiat Egea’ya Bayrak Açtı: Fiyatı 400 Bin Lira Aşağı Çekti! Tam Dolu Paket…
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Para Alabilirsiniz
Bütün İlde Yasaklandı! Tespit Edildiği Anda Para Cezası Kesilecek Bütün İlde Yasaklandı! Tespit Edildiği Anda Para Cezası Kesilecek
Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisinde 1 Milyon TL, 250 Bin TL ve 100 Bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu Değişti Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisinde 1 Milyon , 250 Bin ve 100 Bin Liranın Geri Ödeme Tablosu Değişt