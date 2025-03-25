Borsa Güne Alıcılı Başladı: İşte Bist 100 Endeksi'nde Son Durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,76 yükselişle 9.462,68 puandan başladı.

Borsa Güne Alıcılı Başladı: İşte Bist 100 Endeksi'nde Son Durum

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 163,32 puan ve yüzde 1,76 artışla 9.462,68 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,15 ve holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka olurken, tek kaybettiren yüzde 0,44 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 9.299,36 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor.

Dünya genelinde ABD'nin korumacı ticaret tutumunun etkilerine yönelik belirsizliklerin yanı sıra enflasyon ve resesyon ikilemi de ekonomilerin ana gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

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