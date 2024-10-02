Borcu Olanlar Dikkat: Yapılandırmada Bu Kritik Detayı Gözden Kaçıran Yandı
Milyonlarca kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olan vatandaşlar, borç yapılandırma fırsatını yakından takip ediyor. BDDK'nın aldığı yeni karara göre, kredi ve kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Özellikle yapılandırmanın kapsadığı tarih ve koşullar, borçlular tarafından merak ediliyor. Peki, kimler bu yapılandırmadan faydalanabilir? Hangi borçlar yapılandırma kapsamına alınacak?
Kaynak: Haber Merkezi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kararına göre, yapılandırma işlemi için kritik tarih 26 Eylül olarak belirlendi. Bu tarihten önce kullanılan kredi borçları yapılandırma kapsamına alınabilecek. Kararın yürürlüğe girdiği tarihte, anapara ya da faiz ödemelerinde 30 günü aşan bir gecikme yaşanmış olması gerekiyor. Yani, 26 Eylül 2024 öncesinde gecikmeye düşen kredi borçları yapılandırma fırsatına sahip olacak.
Borçlular, yapılandırma talebinde bulunmak için bir yıl içinde başvuruda bulunmak zorundalar. Bu süreç içinde yapılandırma işlemi gerçekleşmezse borçlular, yapılandırma fırsatını kaçırabilir.
KREDİ KARTI BORÇLARI İÇİN YAPILANDIRMA DETAYLARI BELLİ OLDU
Kredi kartı borçlarında da BDDK kararı kapsamında benzer bir uygulama söz konusu. 26 Eylül tarihine kadar asgari ödeme tutarını ödemeyen kredi kartı borçluları, bu yapılandırmadan faydalanabilecek. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, birden fazla kredi kartı borcu olan kişiler için sadece gecikmeye düşen kredi kartı yapılandırılabilecek, toplam borç yapılandırma kapsamına alınmayacak.
26 EYLÜL SONRASI BORÇLAR YAPILANDIRILABİLECEK Mİ?
BDDK’nın kararına göre, 26 Eylül borç yapılandırması için kritik bir tarih. Bu tarihten sonraki borçların yapılandırılıp yapılandırılamayacağı henüz netleşmiş değil. Bankalar ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yapılandırma sürecinin detaylarını netleştirmek için BDDK ve TCMB’den görüş almayı bekliyor.
Kredi Kartı ve Kredi Borçlarında 60 Aya Kadar Taksit İmkanı
Yapılandırma işlemi kapsamında kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Kredi kartı yapılandırmalarında, her aya düşen taksit miktarı, asgari ödeme tutarına eklenecek. Ayrıca, yapılandırma sürecinde borcun yarısı ödenmedikçe kredi kartı limitlerinde herhangi bir artış yapılmayacak.
YAPILANDIRMADA FAİZ ORANLARI NE KADAR?
Yapılandırma işlemlerinde uygulanacak faiz oranı %3,11 olarak belirlendi. Örneğin, 50 bin TL’lik bir borcun 12 ay vadeyle yapılandırılması durumunda toplam geri ödeme 64 bin TL'yi bulurken, aylık ödeme tutarı 5 bin 340 TL olacak. Eğer aynı borç 60 aya bölünürse, toplam geri ödeme 133 bin TL'ye ulaşacak ve aylık taksit 2 bin 228 TL olacak.
Bankalar, yapılandırma süreci içerisinde müşterilerden masraf veya ek ücret talebinde bulunabilir. Bu nedenle borçluların detaylı bir inceleme yaparak ödeme planlarını oluşturması önem arz ediyor.