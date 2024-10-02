Borcu Olanlar Dikkat: Yapılandırmada Bu Kritik Detayı Gözden Kaçıran Yandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kararına göre, yapılandırma işlemi için kritik tarih 26 Eylül olarak belirlendi. Bu tarihten önce kullanılan kredi borçları yapılandırma kapsamına alınabilecek. Kararın yürürlüğe girdiği tarihte, anapara ya da faiz ödemelerinde 30 günü aşan bir gecikme yaşanmış olması gerekiyor. Yani, 26 Eylül 2024 öncesinde gecikmeye düşen kredi borçları yapılandırma fırsatına sahip olacak.

Borçlular, yapılandırma talebinde bulunmak için bir yıl içinde başvuruda bulunmak zorundalar. Bu süreç içinde yapılandırma işlemi gerçekleşmezse borçlular, yapılandırma fırsatını kaçırabilir.