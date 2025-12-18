Borçlanacaklar Dikkat: Çifte Zam Geliyor! 1 Ocak'ta Hepsi Değişiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışan, emekli adayı ve borçlanma planı yapan vatandaş için kritik bir süreç başladı. Asgari ücrete yapılacak zam, yalnızca maaşları değil, sosyal güvenlikten emekliliğe kadar pek çok başlığı doğrudan etkileyecek.

1 Ocak 2025 itibarıyla işsizlik maaşından emeklilik ödemelerine, borçlanma tutarlarından sigorta primlerine kadar birçok kalem yeniden hesaplanacak. Uzmanlar, özellikle yıl bitmeden işlem yapmayanların ciddi maliyet artışlarıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor.

ZAM DALGASI ZİNCİRLEME ETKİ YARATACAK

Asgari ücret artışı, domino etkisiyle pek çok ödeme kalemini de yukarı çekecek. İşsizlik maaşı, İsteğe Bağlı Sigorta primleri, BAĞ-KUR ödemeleri ve ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primleri yeni yılda yeniden belirlenecek. Avukatlık stajı ve doktora borçlanmaları da bu artıştan doğrudan etkilenecek.

BORÇLANMA YAPACAKLAR DİKKAT! ÇİFTE ZAM RİSKİ

Askerlik ve doğum borçlanması düşünenler için tablo daha da dikkat çekici. Yılbaşında hem asgari ücrete zam yapılacak hem de yasal düzenlemeyle prim oranları yüzde 45’e yükselecek. Bu nedenle uzmanlar, “çifte zam” gerçekleşmeden başvuru yapılmasının ciddi avantaj sağlayacağını vurguluyor.

Mevcut sistemde borçlanmalar, brüt asgari ücretin yüzde 32’si üzerinden hesaplanıyor. Buna göre bugün için en düşük günlük borçlanma 277 TL, aylık borçlanma ise 8 bin 321 TL seviyesinde bulunuyor. Tavandan borçlanmalarda ise aylık tutar 62 bin 411 TL’ye kadar çıkıyor.

AYLIK FARK BİN LİRALARI BULUYOR

1 Ocak’tan sonra sadece prim oranındaki artış devreye girdiğinde bile en düşük günlük borçlanma 390 TL’ye, aylık borçlanma ise 11 bin 703 TL’ye yükselecek. Bu da bugün başvuru yapan bir vatandaşın yalnızca bir aylık borçlanmada 3 bin 382 TL avantaj elde etmesi anlamına geliyor.

Tavandan borçlanacaklar için bu fark aylık 25 bin TL’yi aşarken, asgari ücrete beklenen yüzde 20-25’lik zam da eklendiğinde maliyet makası daha da açılacak.

EYT’LİLER İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında olup prim günü eksik olanlar için süreç daha kritik hale geldi. Önümüzdeki 14 gün içinde borçlanma işlemlerini tamamlayan EYT’liler, çok daha düşük maliyetle emeklilik hakkı elde edebilecek.

GSS PRİMLERİ ŞİMDİDEN ARTTI

Öte yandan bazı değişiklikler yıl bitmeden yürürlüğe girdi. 1 Aralık 2025 itibarıyla Genel Sağlık Sigortası prim oranı yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıkarıldı. Böylece GSS kapsamında ödenecek en düşük aylık prim tutarı 1.560 TL’ye yükseldi.

Vatandaşın gözü şimdi hem açıklanacak asgari ücret zammında hem de yıl sonuna doğru bankalar ve SGK müdürlüklerinde yaşanması beklenen yoğunlukta.

