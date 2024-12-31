Borca Girip Akın Akın O Bölgelerden Ev Alıyorlar: Resmen Zirveye Yerleşti!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine dayanarak 2024 yılında gerçekleşen gayrimenkul satış işlemlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.
Kaynak: AA
Bakanlık verilerine göre, 2024 yılında Türkiye genelinde toplam 2 milyon 822 bin 712 taşınmaz satışı yapıldı. Bu satışların 1 milyon 256 bin 901’i konut kategorisinde yer aldı.
En fazla gayrimenkul satışı 326 bin 737 ile İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul, Türkiye genelindeki gayrimenkul satışlarının yaklaşık yüzde 9’unu tek başına gerçekleştirdi.
İstanbul’u, 191 bin 929 gayrimenkul satışıyla Ankara ve 132 bin 809 satışla İzmir takip etti. Bursa 102 bin 950 satışla dördüncü, Antalya ise 101 bin 726 satışla beşinci sırada yer aldı.
ZİRVEYE 2 İLÇE YERLEŞTİ
2024 yılında en çok gayrimenkul satışı yapılan ilçeler arasında Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi 29 bin 437 satışla birinci sırada yer aldı. İstanbul’un Esenyurt ilçesi 28 bin 803 satışla ikinci olurken, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi 27 bin 173 satışla üçüncü sırada yer aldı.
Ankara’nın en kalabalık ilçesi Çankaya, 25 bin 26 gayrimenkul satışıyla dördüncü sırada yer alırken, Bursa’nın Nilüfer ilçesi 23 bin 288 satışla beşinci sıraya yerleşti.
BÜYÜKŞEHİRLERDE YOĞUNLAŞMA DİKKAT ÇEKİYOR
Büyükşehirlerde yoğunlaşan gayrimenkul satışları, ekonominin şehir merkezlerinde güçlü bir şekilde devam ettiğini gösterdi. Özellikle deprem bölgesindeki Gaziantep’in ilçelerinin ilk sıralarda yer alması dikkat çekiyor.
2024 yılı itibarıyla açıklanan bu veriler, gayrimenkul sektörünün farklı şehirler ve ilçeler bazında hareketliliğini ortaya koydu.