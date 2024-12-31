Borca Girip Akın Akın O Bölgelerden Ev Alıyorlar: Resmen Zirveye Yerleşti!

Bakanlık verilerine göre, 2024 yılında Türkiye genelinde toplam 2 milyon 822 bin 712 taşınmaz satışı yapıldı. Bu satışların 1 milyon 256 bin 901’i konut kategorisinde yer aldı.

En fazla gayrimenkul satışı 326 bin 737 ile İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul, Türkiye genelindeki gayrimenkul satışlarının yaklaşık yüzde 9’unu tek başına gerçekleştirdi.

İstanbul’u, 191 bin 929 gayrimenkul satışıyla Ankara ve 132 bin 809 satışla İzmir takip etti. Bursa 102 bin 950 satışla dördüncü, Antalya ise 101 bin 726 satışla beşinci sırada yer aldı.