Bölgenin Lideri Seçildi! Burada Evi ve Arsası Olanlar Yaşadı, Yatırımcıların Yeni Gözdesi Oldu

Eskişehir’in Alpu ilçesine bağlı Ağaçhisar Köyü, Osmanlı dönemine ait taş evleri ve eski camileriyle tarihi bir doku sunuyor. Bu miras, köy sakinleri tarafından özenle korunuyor. Sessizlik ve huzur arayanlar için ideal bir yaşam alanı olan Ağaçhisar, aynı zamanda yatırımcıların da ilgi odağı haline geldi.

Kaynak: Haber Merkezi