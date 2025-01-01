Bölgenin Lideri Seçildi! Burada Evi ve Arsası Olanlar Yaşadı, Yatırımcıların Yeni Gözdesi Oldu

Eskişehir, tarihi ve modern yapısıyla İç Anadolu’nun parlayan yıldızı olmayı sürdürüyor. Şehrin merkezindeki cazibesinin yanı sıra, çevresindeki köyler de doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve artan emlak değerleriyle dikkat çekiyor. Son yıllarda bu köyler, hem yaşam alanı hem de yatırım fırsatı olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Bölgenin Lideri Seçildi! Burada Evi ve Arsası Olanlar Yaşadı, Yatırımcıların Yeni Gözdesi Oldu - Resim: 1

Eskişehir’in Alpu ilçesine bağlı Ağaçhisar Köyü, Osmanlı dönemine ait taş evleri ve eski camileriyle tarihi bir doku sunuyor. Bu miras, köy sakinleri tarafından özenle korunuyor. Sessizlik ve huzur arayanlar için ideal bir yaşam alanı olan Ağaçhisar, aynı zamanda yatırımcıların da ilgi odağı haline geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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