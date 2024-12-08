Bölgenin Geçim Kaynağı Oldu, Beypazarı'nda Hasat Başladı! Tarlada 8, Markette 45 Liraya Satılıyor
Ankara’nın Beypazarı ilçesi, Türkiye'nin havuç üretiminde önemli bir yere sahip. Türkiye genelindeki havuç üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan ilçe, kışlık havuç hasadına yoğun bir tempo ile devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde tarlaya inen mevsimlik işçiler, yılın 365 günü üretimin sürdüğü Beypazarı'nda hummalı bir çalışma yürütüyor.
Kaynak: İHA
Yaklaşık 50 bin nüfuslu Beypazarı’nda tarım, halkın yüzde 30’unun geçim kaynağı. İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde yıl boyunca farklı dönemlerde hasat yapılan havuç, hem iç piyasanın hem de tüketicinin sofralarını süslemeye devam ediyor. Beypazarı’nda toplanan havuçlar önce tarlada torbalara konuluyor, ardından yıkama tesislerine taşınıyor.
Burada ön yıkama ve ayrıştırma işlemlerinden geçen havuçlar, paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Çiftçiler, hasat edilen ürünlerin bir kısmını soğuk hava depolarında muhafaza ederek ilerleyen dönemlerde piyasa koşullarına göre satışa sunuyor.
"PARA KAZANMAK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL"
Beypazarı’nda 40 yılı aşkın süredir çiftçilik yapan Ali Osman Bozkaya, değişen tarım koşullarını şu sözlerle değerlendirdi:
"Bu işi 1984’ten beri yapıyorum. Önceleri az ekiyorduk ve kazanç sağlıyorduk, ama şimdi durum farklı. Daha çok ekiyoruz, fakat maliyetler arttığı için para kazanamıyoruz. Su kaynaklarımız azaldı, ekipman masrafları arttı. Böyle giderse zarar etmekten kurtulamayız."
Bozkaya, ilçede havuç ekilmeyen bir tarla bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini belirterek, "Ekilmedik toprak bırakmamaya çalışıyoruz ama su kaynaklarının yetersizliği bizi zorluyor" dedi.
"HAVUCUN MALİYETİ EN AZ 25 LİRA"
Havucun üretim maliyeti ve piyasa fiyatı arasındaki farkı da değerlendiren Bozkaya, şu çarpıcı bilgiyi paylaştı:
"Tüccarlar, 8 liranın altındaki havucu satın almıyor. Ancak bu fiyat bile yeterli değil, çünkü havucun maliyeti en az 25 lira. Marketlerde havuç 45 ila 60 lira arasında satılıyor. Bu fiyat farkı bizim emeğimizi karşılamıyor."