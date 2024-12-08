Bölgenin Geçim Kaynağı Oldu, Beypazarı'nda Hasat Başladı! Tarlada 8, Markette 45 Liraya Satılıyor

"PARA KAZANMAK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL"

Beypazarı’nda 40 yılı aşkın süredir çiftçilik yapan Ali Osman Bozkaya, değişen tarım koşullarını şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu işi 1984’ten beri yapıyorum. Önceleri az ekiyorduk ve kazanç sağlıyorduk, ama şimdi durum farklı. Daha çok ekiyoruz, fakat maliyetler arttığı için para kazanamıyoruz. Su kaynaklarımız azaldı, ekipman masrafları arttı. Böyle giderse zarar etmekten kurtulamayız."

Bozkaya, ilçede havuç ekilmeyen bir tarla bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini belirterek, "Ekilmedik toprak bırakmamaya çalışıyoruz ama su kaynaklarının yetersizliği bizi zorluyor" dedi.