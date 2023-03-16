Bölge karantinada: Milyonlarca tavuk itlaf edildi, yumurtaya zam yağmuru sürecek

TAZMİNAT BELİRSİZLİĞİ

İtlaf edilen hayvanlara yapılacak olan tazminat ödemelerinde ise şimdilik belirsizlik var. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "Afyon'da 4 milyon 900 bin civarında itlaf var. Ama olay şu aslında burada 2,5 milyon kayıtlı hayvan var.