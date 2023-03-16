Bölge karantinada: Milyonlarca tavuk itlaf edildi, yumurtaya zam yağmuru sürecek
Ocak ayında 1,75 lira civarında olan yumurtanın fiyatı 3 liraya yükseldi. Yumurtaya zam yağmurunun sürmesi bekleniyor çünkü kuş gribi nedeniyle yaklaşık 6,5 milyon yumurta tavuğu itlaf edildi.
2022 yılında dünyada ciddi bir kuş gribi salgını yaşanırken hastalık 2023'ün ilk aylarında Türkiye'de de baş gösterdi. Mart ayından itibaren Afyonkarahisar ve Denizli'de kuş gribi vakaları nedeniyle tavuklar itlaf edilmeye başlandı.
Denizli'de yaklaşık 1,5 milyon, Afyonkarahisar Başmakçı bölgesinde ise yaklaşık 5 milyon yumurta tavuğu itlaf edildi. Bölgelerin karantina altında olduğu ve takip edildiği belirtiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son verilerine göre Afyonkarahisar 16,8 milyon ton yumurta tavuğu varlığı ve yüzde 13,9 pay ile lider durumda.
Dünya'da yer alan habere göre, Afyonkarahisar'ın yumurtada lider şehir olması ve hayvan varlığının önemli bir kısmının itlaf edilmiş olması yumurta fiyatlarına da yansıdı. Ocak ayında marketlerde adedi 1,75-2 lira olan yumurtanın fiyatı mart ortasında 3 liraya yükseldi. Bölgenin karantinada olması nedeniyle hastalık geçene kadar fiyatlarda yükseliş bekleniyor. BESD-BİR'den yapılan açıklamaya göreyse etlik tavuk alanında bir sıkıntı bulunmuyor.
TAZMİNAT BELİRSİZLİĞİ
İtlaf edilen hayvanlara yapılacak olan tazminat ödemelerinde ise şimdilik belirsizlik var. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "Afyon'da 4 milyon 900 bin civarında itlaf var. Ama olay şu aslında burada 2,5 milyon kayıtlı hayvan var.