Boğaz'ın Gözde Yalısı Yarı Fiyatına Satıldı! Hukuki Süreç Başladı
İstanbul Kuruçeşme’de yer alan ve tarihi Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı üzerinde kurulu olan Les Ottomans Oteli, dijital ortamda açık artırma usulüyle yapılan icra ihalesinde 3,2 milyar TL’ye el değiştirdi. İhaleyi, otelin borçlarını daha önce üstlenen Serdar Bilgili’nin sahibi olduğu BLG Varlık Yönetim kazandı.
Kaynak: Sözcü
BLG Varlık Yönetim, ihale başlangıç bedelinin yaklaşık 4,5 katı olan 3 milyar 200 milyon TL’lik teklifiyle satışın kazananı oldu. Şirketten yapılan açıklamada, “Les Ottomans olarak bilinen bu değerli taşınmaz, şirketimiz adına ihaleye konu olmuş ve yüksek bedelle satın alınmıştır. Ülke ekonomisine katkı sağlamak ve varlıklarımızı etkin biçimde yönetmek amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” denildi.
TARİHİ YAPININ ÖNEMİ
Satışa konu olan yapı, Osmanlı döneminden kalma izler taşıyan ve III. Ahmet dönemine ait kalıntılar, çeşme ve bahçeleriyle dikkat çeken bir miras niteliğinde. 4527 metrekarelik alan üzerinde yer alan yalı, uzun yıllardır Les Ottomans Oteli olarak hizmet veriyordu. Otel, iş insanı Ünal Aysal tarafından turizm sektörüne kazandırılmıştı.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR!
Satış sonrası açıklamalarda bulunan Unit Group Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal, satış sürecine ilişkin itirazlarını sürdürdü. “Bu sonucu bekliyorduk, hızlı yürütülen bir operasyondu” diyen Aysal, ihalenin usulsüzlük içerdiğini savundu. “Bu satışın hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. Kurallara uygun yapılmadı. Bu nedenle bu hafta içerisinde ihalenin iptali için dava açacağız” ifadelerini kullandı.
Aysal, sürecin en az 4-5 ay daha yargı aşamasında devam edeceğini belirterek, satışın iptali yönünde yargıya güven duyduklarını dile getirdi.