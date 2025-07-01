Boğaz'ın Gözde Yalısı Yarı Fiyatına Satıldı! Hukuki Süreç Başladı

BLG Varlık Yönetim, ihale başlangıç bedelinin yaklaşık 4,5 katı olan 3 milyar 200 milyon TL’lik teklifiyle satışın kazananı oldu. Şirketten yapılan açıklamada, “Les Ottomans olarak bilinen bu değerli taşınmaz, şirketimiz adına ihaleye konu olmuş ve yüksek bedelle satın alınmıştır. Ülke ekonomisine katkı sağlamak ve varlıklarımızı etkin biçimde yönetmek amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” denildi.