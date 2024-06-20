Bodrum'daki bir mekanda 20 bin liralık kuver ücreti

Ünlü tatil beldesi Bodrum'da sosyetenin yeni adresi Scorpios, sadece masaya servise 20 bin TL aldı. 167 bin TL de fatura çıkardı.

Bodrum’daki işletmelerde görülen yüksek fiyatlar henüz gündemdeki yerini koruyor.

Dünya jet-setinin adresi Scorpios, bu yaz başında Bodrum'da da bir şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Scorpios, sadece içecek ve meyve alan müşteriye 166 bin 721 TL'lik hesap çıkardı. Bunun içindeki 19 bin 180 TL'yi de masaya servis ücreti olarak yazdı.

Gelen fişi sosyal medya hesabından paylaşan bir kişi de bu fiyata tepki gösterdi. Fiyata kızan kişi, yaptığı paylaşımda "Bu dolandırıcılık. Bir şişe için bizden aldıkları ücret…" ifadelerin kullandı.