Bodrum’da Milyonluk Restoran Hesabı Sosyal Medyayı Salladı... Bu Adisyon Gerçek mi?

Bodrum’da bir işletmede müşteriye sunulan 1 milyon 38 bin TL’lik hesap, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Servis ücretinin bile 111 bin TL olduğu adisyon, “Bunu bir insan nasıl öder?” yorumlarına neden oldu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Bodrum’da Milyonluk Restoran Hesabı Sosyal Medyayı Salladı... Bu Adisyon Gerçek mi?
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Türkiye’nin en popüler tatil destinasyonlarından Bodrum, her yaz olduğu gibi bu yıl da fahiş fiyatlarıyla gündemde. Özellikle lahmacun fiyatlarının tartışma konusu olduğu ilçede, restoranların sunduğu yüksek hesaplar sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Ancak son günlerde ortaya çıkan bir adisyon, dudak uçuklatan cinsten.

Bodrum’daki bir işletmede müşteriye tam 1 milyon 38 bin TL’lik hesap çıkarıldı. Hesabın detaylarında yalnızca servis ücretinin 111 bin TL olduğu görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan bu adisyon, kullanıcıları şoke etti. Birçok kişi, “Bunu bir insan nasıl öder?” yorumlarıyla tepkisini dile getirdi.

Bodrum’da Milyonluk Restoran Hesabı Sosyal Medyayı Salladı... Bu Adisyon Gerçek mi? - Resim : 1

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

X platformunda gündem olan hesap, yüzlerce yorum aldı. Kimi kullanıcılar fiyatları “sosyoekonomik ayrışmanın yansıması” olarak nitelendirirken, kimileri Bodrum’daki fiyatların “piyasa dinamiklerinden değil, gösteriş arzusundan” kaynaklandığını savundu. Bazıları ise işletmenin adını merak ederek, bu tür fiyatların Bodrum’un lüks imajını zedelediğini belirtti.

Bodrum’un pahalı restoranları daha önce de gündeme gelmişti. 2021 yılında Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in, Bodrum’da bir restoranda 80 bin TL’lik hesap ödediği haberleri konuşulmuştu. Ancak bu son olay, fiyatların geldiği noktayı gözler önüne sererek tartışmaları alevlendirdi.

İşte gelen yorumlar:

Bodrum’da Milyonluk Restoran Hesabı Sosyal Medyayı Salladı... Bu Adisyon Gerçek mi? - Resim : 2

Bodrum’da Milyonluk Restoran Hesabı Sosyal Medyayı Salladı... Bu Adisyon Gerçek mi? - Resim : 3

Bodrum’da Milyonluk Restoran Hesabı Sosyal Medyayı Salladı... Bu Adisyon Gerçek mi? - Resim : 4

Bodrum’da Milyonluk Restoran Hesabı Sosyal Medyayı Salladı... Bu Adisyon Gerçek mi? - Resim : 5

Bodrum’da Milyonluk Restoran Hesabı Sosyal Medyayı Salladı... Bu Adisyon Gerçek mi? - Resim : 6

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