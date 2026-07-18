Bodrum'da Cep Yakan Külah: Bir Top Dondurmaya 400 TL İsteyen İşletmeye Bakanlık Tokadı

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Türkiye’nin en popüler turizm merkezlerinden Bodrum, her yaz sezonunda yaşanan fahiş fiyat skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren bir işletmede yaşanan dondurma krizi, devletin denetim mekanizmalarını harekete geçirdi. Marinadan geçen bir vatandaşın tezgaha yaklaşarak "Bir top dondurma ne kadar?" sorusuna işletme personelinin "400 lira" yanıtını vermesi, tatil bölgelerindeki fiyat politikasının geldiği uç noktayı gözler önüne serdi.

CİMER İHBARI BAKANLIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

Olay anını cep telefonu kamerasına kaydeden bir vatandaş, fahiş fiyat tarifesini delilleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) taşıdı. Sosyal medyada da infial yaratan görüntülerin ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri, söz konusu işletmeye denetim gerçekleştirdi. İşletmede yapılan fiziki incelemelerde fiyat etiketleri, menü tarifeleri ve tüketiciyi yanıltmaya yönelik usulsüzlükler tespit edildi.

DOSYA HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU’NDA

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, denetimler sonucunda mevzuata aykırılıkları saptanan işletmeye idari para cezası ve yaptırım uygulandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Şikayete konu olan dondurma fiyatlaması, daha ağır yaptırımların karara bağlanması amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilmiştir" denildi.

Yaz sezonunda tüketici hareketliliğinin arttığı tatil yöreleri başta olmak üzere denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayan bakanlık, şu sert mesajı verdi:

"Fiyat etiketi, tarife ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine yönelik yükümlülüklere aykırı hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak, şeffaf ve adil bir ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla sahadaki denetimlerimizi 81 ilde kesintisiz şekilde sürdüreceğiz."

Kaynak: İHA