BMW'den Elektriklide Devrim: Tek Depoyla Edirne'den Kars'a Yol Göründü
Alman otomotiv devi BMW, elektrikli mobilitede çığır açacak yeni nesil Gen6 eDrive tahrik ünitesini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
BMW'nin 800 volt mimariye sahip batarya paketi, araçların şarj süresini %30 kısaltırken, menzilini de %30 artıracak. Bu yenilik, BMW’nin gelecekteki elektrikli araçlarının performansını önemli ölçüde iyileştirecek.
YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
BMW, Neue Klasse adını verdiği yeni nesil elektrikli otomobiller için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Markanın önceki aylarda tanıttığı konsept modeller, geleceğin tasarım anlayışını gözler önüne sererken, şimdi de bu araçların teknolojik altyapısına dair önemli detaylar paylaşıldı.
GEN6 EDRIVE SEÇENEĞİ NELER SUNACAK?
BMW’nin yeni nesil iX3 modeli ile birlikte tanıtılacak Gen6 eDrive, markanın tüm elektrikli araçlarında kullanılacak. Bu yeni güç ünitesinin en dikkat çeken özelliği, prizmatik hücreler yerine enerji yoğunluğu %20 artırılmış silindirik batarya hücreleri barındırması. BMW, bu yeni batarya sistemiyle araçlarının en az 600 km menzile ulaşacağını, bazı modellerde ise menzilin 900 km’ye kadar çıkabileceğini belirtiyor.
BATARYADA HER ŞEY SİL BAŞTAN
BMW, yeni batarya paketinde önemli bir değişikliğe giderek hücreleri modüllere yerleştirmek yerine doğrudan paketin içine entegre ediyor. Böylece bataryalar, Neue Klasse araçlarının yapısal bir parçası haline geliyor. Bu yöntem, araç ağırlığını azaltırken dayanıklılığı da artırıyor. Üstelik yeni batarya tasarımı, SUV’lerden spor otomobillere kadar farklı segmentlerde kullanılabilecek kadar ince ve esnek bir yapıya sahip.
MOTORDA DEVRİM GİBİ YENİLİK
BMW, Gen6 eDrive sisteminde daha kompakt ve düşük maliyetli olması nedeniyle ön aksta asenkron motor kullanımına geçiyor. Özellikle xDrive dört tekerlekten çekişli modellerde, bu motorlar sayesinde verimlilik ve performans artışı hedefleniyor.
ÜRETİM İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
BMW, yeni nesil Gen6 güç ünitesinin seri üretimine Eylül ayında Avusturya’daki Steyr fabrikasında başlayacak. Neue Klasse batarya üretimi ise Almanya, Macaristan, Çin, Meksika ve ABD’deki beş yeni üretim tesisinde gerçekleşecek.
Elektrikli mobilite alanında çığır açmayı hedefleyen BMW, Gen6 eDrive ile hem menzil hem de şarj süresi konularında yeni standartlar belirlemeye hazırlanıyor.