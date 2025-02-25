BMW'den Elektriklide Devrim: Tek Depoyla Edirne'den Kars'a Yol Göründü

BATARYADA HER ŞEY SİL BAŞTAN

BMW, yeni batarya paketinde önemli bir değişikliğe giderek hücreleri modüllere yerleştirmek yerine doğrudan paketin içine entegre ediyor. Böylece bataryalar, Neue Klasse araçlarının yapısal bir parçası haline geliyor. Bu yöntem, araç ağırlığını azaltırken dayanıklılığı da artırıyor. Üstelik yeni batarya tasarımı, SUV’lerden spor otomobillere kadar farklı segmentlerde kullanılabilecek kadar ince ve esnek bir yapıya sahip.

MOTORDA DEVRİM GİBİ YENİLİK

BMW, Gen6 eDrive sisteminde daha kompakt ve düşük maliyetli olması nedeniyle ön aksta asenkron motor kullanımına geçiyor. Özellikle xDrive dört tekerlekten çekişli modellerde, bu motorlar sayesinde verimlilik ve performans artışı hedefleniyor.