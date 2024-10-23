BMW 400 Bin Araç İçin Teslimatları Durdurdu: İşte Etkilenen Modeller

Şirket, geri çağırma sürecinin ardından meydana gelen kazanın detaylarını paylaştı. Sadece birkaç ay önce BMW X7 modelini satın alan bir sürücü, ailesiyle birlikte tatildeyken fren sistemi arızasıyla karşılaştı. Hız sınırlı bir otoyolda gerçekleşen olayda, ABS ve DSC sistemlerinin devre dışı kalması sonucu sürücü freni aşırı şekilde kullanmak zorunda kaldı. Ancak bu durum, yaklaşık 200 metre boyunca fren mesafesi kat ettikten sonra çarpışmanın önüne geçemedi.

BMW'NİN MOBİLİTE GARANTİSİ SORGULANIYOR

BMW'nin mobilite garantisi olmasına rağmen, kazadan sonra sürücüye aracının kullanılamaz durumda olduğu bildirildi ve trenle seyahat etmesi önerildi. Üç gün sonra, ABS ve DSC sistemlerinde bir arıza olabileceğine dair geri çağırma bildirimi alması, sürücünün kazanın nedenini anlamasını sağladı.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR SORULARI ARTIRIYOR

Bir Alman gazetesinin BMW’ye yönelttiği sorulara şirket, kazayla ilgili bilgiye sahip olduklarını ve fren sisteminin sağlıklı olduğunu belirtmişti. Ancak birkaç gün içinde sürücüye aracında bir sistem arızası olduğu ve entegre fren sisteminin (IBS) değiştirilmesi gerektiği bildirildi. Bu durum, BMW'nin durumu gizlemeye çalıştığı iddialarını güçlendirdi.

TESLİMAT DURDURMA KARARI

BMW, yaklaşık 400.000 araç için teslimatları durdurma kararı aldı. Bu araçlar, yazılım güncellemeleri yapılmadan ve gerekirse yeni fren sistemleri takılmadan teslim edilmeyecek. Gerekli yedek parçaların temin edilmesinin ise 3 ila 5 ay süreceği öngörülüyor. Şirket, araç sahiplerinin bilgi yazısını imzalayıp onaylamadan araçlarını teslim almalarına izin vermiyor.

MÜŞTERİLERİN HAKLARI NELER?

Yeni araç satın alan müşteriler, yasal garanti haklarını talep edebilir. Bu haklar, araç alım tarihinden itibaren iki yıl boyunca geçerli olup, 2022'de alınan araçların garantisi 2024 sonunda sona erecektir. Müşteriler ayrıca, yaşanan sorunlar nedeniyle geri iade veya tazminat talep etme hakkına da sahiptir.

ETKİLENEN MODELLER

BMW 2 Serisi Active Tourer

BMW X1 ve iX1

BMW XM

BMW X5 LCI

BMW X6 LCI ve X6M LCI

BMW X7 LCI

BMW 5 Serisi Sedan (i5 dahil)

BMW 7 Serisi Sedan

BMW Alpina XB7

Mini Cooper ve Mini Countryman

Rolls-Royce Spectre

Bu gelişmeler, BMW'nin müşteri güvenini yeniden inşa etmek için ne denli çaba sarf edeceğini gösterecek. Şirketin bu süreçte atacağı adımlar, hem mevcut araç sahipleri hem de potansiyel müşteriler açısından büyük bir önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi