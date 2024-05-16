BM'den 2024 küresel ekonomik büyüme tahmini: İhtiyatlı iyimserlik hakimiyet kuruyor

Birleşmiş Milletler (BM), küresel ekonominin 2024'te yüzde 2,7 büyümesini öngörerek, Ocak ayındaki tahminini 0,3 puan yukarı revize etti. Bu ihtiyatlı iyimserlik, büyük ekonomilerin beklenenden daha iyi performans göstermesi ve işsizliği artırmadan enflasyonda düşüş yaşanmasından kaynaklanıyor.

BM, ocak ayında yayımladığı Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2024 raporunun yıl ortası güncellemesini paylaştı.

Ancak görünümün yalnızca ihtiyatlı bir şekilde iyimser olduğuna işaret edilen açıklamada, "Uzun süre yüksek faiz oranları, borç sürdürülebilirliği zorlukları, devam eden jeopolitik gerilimler ve giderek kötüleşen iklim riskleri, özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri için onlarca yıldır süren kalkınma kazanımlarını tehdit ederek büyümenin önünde zorluklar yaratmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Dünya ekonomisinde öngörülen büyümenin gelecek yıl için 0,1 puan artışla yüzde 2,8'e çıkarıldığı bildirilen raporda, yukarı yönlü revizyonların başta ABD olmak üzere Brezilya, Hindistan ve Rusya'daki daha iyi görünümü yansıttığı kaydedildi.

Afrika'nın ekonomik görünümünün ise son yayından bu yana kötüleştiğine işaret edilen raporda, 2024 için beklenen büyümenin 0,2 puan azalışla yüzde 3,3'e gerilediği aktarıldı.

Raporda, Türkiye'de ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3,2 olmasının beklendiği kaydedildi. İç talebin yumuşaması ve ithalatın azalması nedeniyle Türkiye'nin cari açığının bu yılın başında daraldığı ifade edildi.

Kaynak: AA