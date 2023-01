Bloomberg ekonomisti: Türkiye, 2022 yılında piyasaya 108 milyar dolar sattı

Bloomberg'in Türkiye ve İsveç'ten sorumlu ekonomisti Selva Baziki, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 2022 yılında piyasaya 108 milyar dolar sattığını iddia etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Baziki, "Bu ayda 9 milyar dolar demek. 2022 müdahaleleri, bankanın 500 baz puanlık gevşeme döngüsünün ilk faiz indiriminin ardından Eylül ayında zirve yaptı" dedi.

Çalışmada Merkez Bankası'nın yabancılara emlak satışını hariç tutuklarını belirten Baziki "Tahminlerimiz, 11.7 milyar dolarlık gerçek bir değişikliğe karşı 120 milyar dolarlık beklenen bir değişiklik gösteriyor. 108 milyar dolara ulaşmak için aradaki farkı alıyoruz" diye kaydetti.

Baziki şöyle devam etti:

"TCMB'nin 26 Ocak'taki kararları, net rezervleri düşürmeden rezervlerini artırabilecek ve daha yüksek müdahale alanı sağlayacak olan döviz korumalı mevduatın cazibesini artırıyor."

