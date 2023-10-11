Bizzat Bakan Işıkhan açıkladı: Memur ve emekli zammıyla ilgili kez kez net oran verildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ve memur zamlarıyla ilgili konuşurken ilk kez net oran verdi.
Temmuz ayında yapılan emekli zammının yalnızca kök ücretlere uygulanması, milyonlarca vatandaşın aylığında fiili olarak hiçbir artış yaşanmamasına neden oldu.
Hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.
Emekliler, alınan 'kök maaşa zam' kararının ardından hükümete isyan ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
İlk olarak bir defaya mahsus verileceği belirtilen ancak çalışan emeklileri kapsamayan 5 bin TL'lik ikramiyeyle ilgili konuşan Işıkhan, "Hedefimiz geçim sıkıntısı yaşayan zor durumda olan emeklilerimize destek vermekti.
Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle de 5 bin lira tüm emeklilere yönelik tek seferlik ödenecek. Kasım ayının 15'ine yakın, ilk çeyreğinde bu ödemeyi yapacağız" dedi.
'ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ARALIKTA'
Işıkhan'ın gündeminde asgari ücrete yapılacak artış da vardı. "Aralık ayı başlarında işçi işveren konfederasyonlarıyla bir araya geleceğiz" diyen Işıkhan, devamında "6 ayı kapsayacak istişarelere başlayacağız. Hedefimiz şu çalışanlarımızı enflasyonu ezdirmeme ilkesi" ifadesini kullandı.
EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Bakan Işıkhan, emekli ve memur zamlarıyla ilgili olarak da ilk kez net açıklamalarda bulundu. "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" dedi.
Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinde de çalışmaların başladığını belirtti. 5 yıllık dönem içerisinde çalışmanın tamamlanacağını vurguladı.
2 MİLYON EYT BAŞVURUSU SONUÇLANDI
Bakan Işıkhan, bugüne kadar 2 milyon EYT başvurusunun sonuçlandırıldığını ve sigortaya bildirildiğini söyledi.
120 bin dosyaya ilişkin çalışmaların ise devam ettiği bilgisini verdi.