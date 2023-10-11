Bizzat Bakan Işıkhan açıkladı: Memur ve emekli zammıyla ilgili kez kez net oran verildi

EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bakan Işıkhan, emekli ve memur zamlarıyla ilgili olarak da ilk kez net açıklamalarda bulundu. "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" dedi.