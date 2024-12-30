Bitlis’te Kar Altında Hasat Başladı! Buz Gibi Havada İç Isıtan Nadir Hasat

Mehmet Okay, “Ev ihtiyacı için birkaç yıldır Van Gölü sahilindeki bahçeme havuç ve kış sebzeleri ekiyorum. Havuçlar, kış boyunca kar altında kalarak doğal bir koruma kazanıyor. Böylece hem taze hem de lezzetli kalıyorlar” dedi.

“KIŞ ŞARTLARI ÜRÜNE KALİTE KATIYOR”

Havuçların kış hasadı sırasında elde edilen kalitesine dikkat çeken Okay, “Kar ve soğuk hava ürünlerin dayanıklılığını artırıyor. İlk hasadımı yaptım, ev ihtiyacını karşıladım ve geri kalan havuçları karla örtüp muhafaza ettim. Bu yöntem, havuçların bozulmadan yaza kadar taze kalmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.