Bitlis’te Kar Altında Hasat Başladı! Buz Gibi Havada İç Isıtan Nadir Hasat
Bitlis’in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışına rağmen havuç hasadı gerçekleştiriliyor. Karlar altında kalan ürünlerini toplamak için çalışan üreticiler, zorlu doğa koşullarına rağmen kış tarımına devam etti.
Kaynak: İHA
Tatvan’da yaşayan ve bölgedeki nadir havuç üreticilerinden biri olan Mehmet Okay, bahçesine ektiği havuçları karla kaplı tarlasında topluyor. Çapa ve kürekle karın altındaki havuçları çıkaran Okay, soğuk hava şartlarının ürün kalitesini artırdığını belirtiyor.
Mehmet Okay, “Ev ihtiyacı için birkaç yıldır Van Gölü sahilindeki bahçeme havuç ve kış sebzeleri ekiyorum. Havuçlar, kış boyunca kar altında kalarak doğal bir koruma kazanıyor. Böylece hem taze hem de lezzetli kalıyorlar” dedi.
“KIŞ ŞARTLARI ÜRÜNE KALİTE KATIYOR”
Havuçların kış hasadı sırasında elde edilen kalitesine dikkat çeken Okay, “Kar ve soğuk hava ürünlerin dayanıklılığını artırıyor. İlk hasadımı yaptım, ev ihtiyacını karşıladım ve geri kalan havuçları karla örtüp muhafaza ettim. Bu yöntem, havuçların bozulmadan yaza kadar taze kalmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.
Bölgede havuç yetiştiriciliğinin yaygın olmadığını belirten Okay, kış aylarında yapılan hasadın zorlayıcı olduğunu ancak sonuçların memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, “Herkese bu modeli tavsiye ediyorum. Hem doğa şartlarına uygun hem de sürdürülebilir bir tarım yöntemi” diye konuştu.