Bitcoin’de Nisan'dan bu yana en kötü hafta

Bitcoin, yatırım fonlarına yönelik soğuyan talebin ve para politikasına ilişkin belirsizliğin etkisiyle geçen haftayı yine negatif tamamladı. Kripto paralar Nisan ayından bu yana en kötü haftayı geçirdi.

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Bitcoin’de Nisan'dan bu yana en kötü hafta

En büyük 100 kripto varlıktan oluşan bir gösterge, Pazar gününe kadar geçen yedi gün içinde yaklaşık yüzde 5 düşerek Nisan ayından bu yana görülen en kötü performansı kaydetti.

Kripto piyasasındaki gerilemeler Fed'in faiz oranlarını yirmi yılın en yüksek seviyesinden hızlı bir şekilde düşürme kapsamına ilişkin şüphelerin artmasıyla hızlandı.

Bazı analistler için kripto varlıklardaki geri çekilme, daha geniş risk iştahı için bir uyarı işareti.

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FalconX Araştırma Müdürü David Lawant bir notunda, mevcut kripto piyasası dinamiğinin “düşük volatilite ve hacimler ile karakterize edildiğini yazdı.

Fon şirketleri, ikinci sıradaki kripto varlık olan Ether'e doğrudan yatırım yapan ilk ABD ETF'lerini piyasaya sürmeye hazırlanırken bile piyasadaki düşüş dikkat çekti.

Bitcoin Mart ayında 73 bin 798 dolar ile rekor kırmıştı. Ancak bu çeyrekte hisse senetleri, tahviller ve altın gibi geleneksel varlıkların gerisinde kaldı.

IG Australia Pty Piyasa Analisti Tony Sycamore'a göre, yaklaşık 57 bin 500 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalama şu anda fiyat için olası bir destek bölgesi olarak odak noktasında.

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