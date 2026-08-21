Bitcoin'de Dikkat Çeken Yükseliş: 3 Ayın Zirvesini Gördü

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Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik Bitcoin öncülüğünde hız kazandı. Bitcoin, bugün 79 bin 500 dolar seviyesini test ederek mayıs ayından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Son birkaç işlem gününde 60 bin dolar seviyelerinden hızla yükselen Bitcoin, 79 bin doların üzerine çıktı. Piyasadaki yükselişin arkasında ise ABD'den gelen kripto para politikalarına ilişkin mesajlar öne çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para sektörüne yönelik açıklamaları, Bitcoin'deki yükselişi destekleyen gelişmeler arasında yer aldı. Trump, 19 Ağustos'ta Beyaz Saray'da sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda Kongre'ye Clarity Act'in adil bir versiyonunu hayata geçirme çağrısında bulundu.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLDU

Söz konusu düzenleme, kripto varlıkların menkul kıymet veya emtia olarak sınıflandırılmasını ve hangi düzenleyici kurumun yetkili olacağını netleştirmeyi amaçlıyor. Trump ayrıca ABD'nin dijital varlıklar alanında Çin ve diğer ülkelerin önünde kalması gerektiğini ifade etti. Trump'ın gündeme getirdiği bir diğer konu ise ABD hükümetinin yüksek miktarda Bitcoin satın alma ihtimali oldu. Bu açıklama, piyasalarda Bitcoin'e yönelik uzun vadeli talebin artabileceği yönünde yorumlandı. Açıklamaların ardından Bitcoin 70 bin dolar seviyesini aşarken yükseliş sonraki günlerde de sürdü.

HAZİNE'NİN TAHVİL HAMLESİ BITCOIN'İ DESTEKLEDİ

Bitcoin'deki yükselişte etkili olan bir diğer gelişme ise ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillerde geri alım operasyonlarının kapsamını genişletme kararı oldu. Hazine, eylülden itibaren uzun vadeli nominal tahvillerde likidite desteği amacıyla gerçekleştirilen geri alımların miktarını en az iki katına çıkaracağını duyurdu. Bu karar, tahvil piyasasında likiditenin artacağı ve finansal şartların bir miktar gevşeyebileceği beklentisini güçlendirdi. Söz konusu beklentinin başta Bitcoin olmak üzere riskli varlıklara yönelik yatırımcı ilgisini artırdığı belirtildi. Reuters da Hazine'nin geri alım kararının kripto varlıklardaki yükselişi destekleyen unsurlardan biri olduğuna dikkat çekti.

BITCOIN 79 BIN 500 DOLARI GÖRDÜ

Bitcoin bugün yükselişini hızlandırarak 79 bin 500 dolar seviyesine kadar çıktı. Böylece kripto para birimi mayıs ayından bu yana ilk kez bu seviyeleri test etti. Son günlerdeki hareketin en dikkat çekici yönü ise yükselişin kısa bir zaman diliminde gerçekleşmesi oldu. Bitcoin, 60 bin dolar civarından başlayan ralliyle yaklaşık 20 bin dolarlık değer artışı kaydetti.

ETHEREUM'DA DA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Bitcoin'in ardından Ethereum'daki hareketlilik de dikkat çekti. 14 Ağustos'ta yaklaşık 1.882 dolar seviyesinde işlem gören Ethereum, bugün 2.400 dolar seviyesini test etti. Böylece Ethereum, yaklaşık bir haftalık süreçte yüzde 27,5 civarında değer kazanmış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi