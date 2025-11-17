Büyük Çöküş: Son 6 Ayın Dibini Gördü! Piyasalar Kırmızıya Boyandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kripto para piyasalarında tansiyon yeniden yükseldi. Bitcoin, son günlerde yaşanan sert dalgalanmanın ardından 94 bin dolara kadar düşerek Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar, hem fiyatlama hem piyasanın geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

YIL İÇİNDEKİ KAZANÇLARIN BÜYÜK KISMI SİLİNDİ

Yılın başında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden gelen “kripto dostu” açıklamalarla güç kazanan Bitcoin, aradan geçen aylar içinde bu kazanımların yüzde 30’dan fazlasını geri vermiş durumda. Uzmanlar, yılın başındaki güçlü akışın artık piyasada hissedilmediğini belirtiyor.

YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ PİYASAYI SARSTI

Ekim ayında açıklanan yeni gümrük vergilerinin küresel piyasalarda yarattığı sert satış dalgası, kripto varlıkları da olumsuz etkiledi. Riskten kaçış eğiliminin artması, yatırımcı güvenini ciddi şekilde zayıflattı. Bu durum Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto varlıkta baskının sürmesine neden oldu.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ GERİ ÇEKİLME ETKİYİ ARTIRDI

Özellikle büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan değer kaybı, kripto paralara yönelik baskıyı daha da derinleştirdi. Likiditesi düşük olan altcoin’lerde kayıplar çok daha sert yaşanırken, piyasanın toparlanma çabaları sınırlı kaldı.

KURUMSAL YATIRIMCI GERİDE DURUYOR

Analistlere göre mevcut baskı ortamı, kurumsal yatırımcıların yeniden alım yönüne geçmesini engelliyor. Piyasadaki düşük risk iştahı ve küresel belirsizliklerin devam etmesi, Bitcoin'de volatilitenin sürebileceğine işaret ediyor.

BITCOIN’DE SON DURUM

Haftanın ilk işlem gününde Bitcoin küçük bir tepki yükselişiyle güne başladı. 17 Kasım 2025 sabah saat 08.00 itibarıyla Bitcoin 95 bin 566 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi