Bitcoin Haftaya Rekorla Başladı! 121 Bin Doları Geçti

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Bitcoin, haftaya rekorla başladı. 120.000 dolar seviyesini aşarak güne başlayan kripto para birimi, 121.249,90 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, Bitcoin yatırım fonlarına (ETF) olan yoğun ilgiyle desteklendi.

Yatırımcıların Bitcoin ETF’lerine olan ilgisi, fiyatları yukarı çekti. Özellikle Perşembe günü ETF’lere 1,18 milyar dolarlık giriş yaşanarak 2025’in en büyük günlük yatırım miktarı kaydedildi. Uzmanlar, bu trendin devam etmesi durumunda Bitcoin’in daha da yükselebileceğini öngörüyor.

BELİRSİZLİK SONA ERDİ

Bitcoin’in yükselişinde siyasi gelişmeler de etkili oldu. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci kez seçilmesi, ilk etapta kripto piyasalarında belirsizlik yaratmıştı. Ancak zamanla, yönetimin kripto dostu politikaları beklentisi, yatırımcı güvenini artırmaya başladı. Bitcoin’in uzun süre 100.000 dolar bandında hareket ettiği bir sürecin ardından, son sıçrama yatırımcılar için güçlü bir sinyal oldu. Riskli varlıklarda yaşanan genel yükselişle birlikte, kripto paralar da yeniden yatırımcıların radarına girdi.

Hisse senedi piyasalarında görülen yeni zirvelerle paralel olarak kripto para piyasaları da hareketlendi. Analistler, bu ivmenin korunması hâlinde Bitcoin’in yıl sonuna kadar daha yüksek seviyeleri test edebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi