BIST 100'de Sürpriz Ralli: Borsa İstanbul’da En Çok Kazandıran Hisse Belli Oldu

BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,67 primle tamamlarken, teknoloji ve sigorta gibi geride kalan sektörler sahneye çıktı. En çok yükselen hisseler dikkat çekerken, bazı güçlü hisselerde ise sert düşüşler yaşandı. İşte haftanın kazanan ve kaybedenleri…

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BIST 100'de Sürpriz Ralli: Borsa İstanbul’da En Çok Kazandıran Hisse Belli Oldu
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Borsa İstanbul’da yatırımcılar bu hafta da kazançlı çıktı. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,67 yükseliş kaydederek 10.642,60 puandan kapanış yaptı. Endeks, haftalık seyrinde en düşük 10.413 ve en yüksek 10.783 seviyelerini test etti.

EN ÇOK PRİM YAPAN SEKTÖRLER

Hafta boyunca yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan sektör, yüzde 14,66’lık yükselişle Finansal Kiralama sektörü oldu. Onu sırasıyla Teknoloji (%7,71), Sigorta (%5,53), Halka Arz (%5,51) ve Metal Eşya (%4,44) sektörleri izledi.

GERİDE KALANLAR VE KAYIP YAZANLAR

Bazı sektörler ise haftayı ya düşüşle ya da sınırlı kazançla kapattı. En fazla değer kaybeden sektör yüzde 2,21 ile Aracı Kurumlar olurken, İletişim sektörü yüzde 1,88 düşüşle onu takip etti. Yatırım Ortaklıkları (%0,39), Ulaştırma (%0,41) ve Bankacılık (%0,70) ise haftayı en az yükseliş gösteren gruplar arasında tamamladı.

BIST 100'de Sürpriz Ralli: Borsa İstanbul’da En Çok Kazandıran Hisse Belli Oldu - Resim : 1

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ

Haftanın yıldız hisseleri arasında yüzde 24,44’lük artışla 1000 Yatırımlar Holding (BINHO) ilk sırada yer aldı. Onu Graintürk Holding (GRTHO) %20,29, Destek Finans Faktoring (DSTKF) %18,36, Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK) %13,25 ve MİA Teknoloji (MIATK) %12,54 ile takip etti.

HAFTANIN KAYBEDEN HİSSELERİ

Haftayı düşüşle kapatan hisseler arasında başı çeken Şekerbank (SKBNK) oldu. Hisse senedi yüzde 11,59 gerileyerek dikkat çekerken, TAV Havalimanları Holding (TAVHL) %5,21, Kuyaş Yatırım (KUYAS) %4,39, Pasifik Eurosia Lojistik (PASEU) %3,73 ve Ülker Bisküvi (ULKER) %3,17 oranında değer kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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