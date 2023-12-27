Birden fazla evi olanlar dikkat: Hükümet hazırlığa başladı, tapuda milyonları ilgilendiren gelişme

Örneğin sizin bir eviniz İstanbul’da bir eviniz de Marmaris’te bulunuyor. Şimdi hangi ev için ilk ev hangi ev için ikinci ev muamelesi yapılacak? Tabii ki belli değil. Belki e-devlet üzerinden bir iletişim sağlanabilir ama bu da ne kadar işlevli olabilir?